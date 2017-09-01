Нештатные экзамены: как космонавтов учат действовать в критических ситуациях

Космонавты в ходе предполетных экзаменов должны выйти из различных нештатных ситуаций: они борются с реальным задымлением, находят и "тушат" источники светодиодного "огня", а если с "пожаром" не справиться — покидают станцию. 31 августа экзамены в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) сдали члены основного и дублирующего экипажей новой пилотируемой экспедиции к МКС, которая отправится с Байконура в космос 13 сентября. Инструктор Центра по российскому сегменту МКС Татьяна Данюк рассказала ТАСС об особенностях этих экзаменов.

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Циклограмма стандартной тренировки экипажей строится как обычный рабочий день на станции. Проводятся работы с научной аппаратурой, системами жизнеобеспечения, отрабатываются бытовые операции — даже поход в туалет, так как в космосе это тоже непросто, приготовление пищи и многое другое.

"При экзаменационной тренировке вводятся какие-то нештатные ситуации, например, поломка той или иной системы. Они моделируются на тренажере, и таких нештатных поломок в экзаменационном билете четыре. Это могут быть проблемы со связью, проблемы с какой-то системой. Все нештатные ситуации, в принципе, описаны в бортовых инструкциях и есть определенные действия, которые космонавты должны выполнить, чтобы справиться с этой поломкой", — рассказывает Данюк.

Три вида аварий

В бортовых инструкциях описаны практически все нештатные ситуации — так называемые расчетные нештатки. По словам Данюк, при работе на Международной орбитальной станции, на расстоянии примерно 400 км от Земли, можно выделить, пожалуй, три вида наиболее серьезных аварийных ситуаций.

Три вида аварий, которые угрожают жизни экипажа и вообще жизнедеятельности станции: это пожар, разгерметизация и утечка аммиака. Эти три ситуации представляют реальную опасность для жизни, тут действовать нужно четко, быстро, понимая что и как делать Татьяна Данюк инструктор ЦПК по российскому сегменту МКС

Развернуть Макет российского сегмента МКС © Пресс-служба ЦПК имени Ю.А.Гагарина" Макет российского сегмента МКС © Пресс-служба ЦПК имени Ю.А.Гагарина"

Аварии, например, утечка, разыгрываются на тренажерах. "При слабой утечке у экипажа есть примерно час, чтобы найти (тут тоже определенная последовательность действий — как и что нужно делать) в каком модуле негерметичность. Потом этот модуль нужно изолировать", — рассказала Данюк.

Она отметила, что бывают также нештатные ситуации, которые не предусмотрены инструкциями. Тогда экипаж должен применить все свои знания по той системе, где произошла авария, и сделать так, чтобы она не переросла во что-то худшее, локализовать ее и дальше следовать указаниям Центра управления полетами.

Действовать сообща

При нештатной ситуации интернациональный экипаж станции борется с проблемой сообща, чтобы, если понадобится, вместе покинуть станцию. Эти совместные действия тоже отрабатываются на тренажере.

Что касается действий в аварийной ситуации, то это обязательные действия всего экипажа вместе. Все собираются и начинают общими силами устранять нештатную ситуацию. На тренажере экзамен проходит в составе полного экипажа: это российский член экипажа, представитель NASA или ЕКА, итого — трое Татьяна Данюк инструктор ЦПК по российскому сегменту МКС

ТАСС/Reuters

Она пояснила, что все они являются экипажем одного корабля "Союз", "и этот корабль для них на самый крайний случай — корабль спасения, поэтому они должны держаться вместе, постоянно взаимодействовать, притом с оглядкой на то, чтобы, если ситуация окажется неразрешимой, была возможность вовремя покинуть станцию".

Нештатные ситуации с покиданием МКС на спасательной "шлюпке" также разыгрываются на экзаменах. "Есть такая нештатная ситуация, которая называется "нетушимый пожар". В этом случае негласно считается, что один самый главный модуль, российский, где сконцентрированы все самые необходимые системы жизнеобеспечения, консервируется. Тут мы доводим ситуацию до логического завершения: космонавты его закрывают, уходят в свой корабль, и на этом мы заканчиваем тренировку", — рассказала Данюк.

Дым как на дискотеке

Когда космонавты работают на тренажерах, моделируется срабатывание разных датчиков. Особый интерес представляют датчики дыма или огня.

У нас есть дым, самый настоящий, примерно как на дискотеке — он очень красиво выглядит. При моделировании задымления он подается в тот или иной отсек специальной дым-машиной. Дым идет из-за той или иной панели — в определенные места подведены трубки. Задача экипажа — найти откуда он идет, за какой панелью, и ликвидировать Татьяна Данюк инструктор ЦПК по российскому сегменту МКС

Развернуть Член основного экипажа МКС-53/54 космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин во время комплексных экзаменационных тренировок © Станислав Красильников/ТАСС Член основного экипажа МКС-53/54 космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин во время комплексных экзаменационных тренировок © Станислав Красильников/ТАСС

Огонь имитируют не так реалистично — с помощью светодиодов. Разгерметизация на станции моделируется падением давления и температуры на приборах.

"Космонавты на приборах видят, как температура уменьшается, давление падает, то есть они фактически работают с реальными приборами, с которыми будут работать на станции", —отметила инструктор ЦПК.

Утечка аммиака

Из всех аврийных ситуаций наиболее сложно устраняемая, по мнению инструктора ЦПК, — утечка аммиака. "Это высоколетучая жидкость, которая очень быстро превращается в газ, она начинает оседать на всех поверхностях, и отчистить вещество фактически невозможно. Если это реально случится — то модули, которые будут загрязнены, невозможно будет использовать дальше", — сказала Данюк.

Она отметила, что во время имитации такой утечки настоящий аммиак, конечно, не распыляется. "Это не вполне безопасно. Если можно напустить дым для визуализации и он безопасен, то на аммиак мы не решаемся", — пояснила инструктор.

Данюк сообщила, что обычно космонавты сдают экзаменационные тренировки на отлично, потому что этому предшествуют годы тренировок. "Все доведено до автоматизма, они готовы ко всем нештатным ситуациям, которые могут возникнуть", — отметила она.

Валерия Решетникова