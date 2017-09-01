Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Модель первого спутника Земли станет талисманом экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-06"

Космос
1 сентября, 15:09 UTC+3 ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК область/ 1, сентября. / ТАСС

Старт корабля с космодрома Байконур запланирован на 13 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Мисуркин

Александр Мисуркин

© Станислав Красильников/ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 1 сентября. / ТАСС/. Модель первого искусственного спутника Земли станет индикатором невесомости в корабле "Союз МС-06", на котором новый экипаж космонавтов отправится на Международную космическую станцию (МКС) 13 сентября. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Звездном городке командир корабля, а в будущем и командир всего экипажа МКС космонавт Александр Мисуркин.

"Нам очень повезло, мы стартуем в год 60-летия запуска первого спутника Земли, поэтому нашим индикатором невесомости будет небольшая модель первого спутника", - сказал Мисуркин.

"Второй полет на станцию - это для меня вызов. Мне доверили в этот раз быть командиром 54-й экспедиции. Для меня это большая честь и ответственность", - отметил он.

СПЕЦПРОЕКТ

Просто космос

От Гагарина до "ЭкзоМарса"

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-06" запланирован на 13 сентября в 00:58 мск с космодрома Байконур. Вместе с Мисуркиным на МКС отправятся астронавты NASA Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба.

Эксперименты на МКС

Новому экипажу предстоит выполнить более 50 экспериментов на МКС. "Очень много интересных экспериментов на станции. Для меня важен тот, над которым я работаю в данный момент. Поскольку их очень много, довольно сложно выбрать любимый, но потому что я изучал физику, самый большой интерес вызывает физика горения", - сказал Ванде Хей, отвечая на вопрос ТАСС.

Акаба отметил, что ему больше всего нравится работать над экспериментами совместно с учеными на Земле. "Мы уже в течение десятилетий летаем в космос, но многое не изучено. Интересно изучать человеческое тело, биологию в космосе. Это нужно и для будущих полетов в дальний космос", - рассказал астронавт NASA.

Он также добавил, что во время подготовки к полету на корабле серии "Союз МС" ему пришлось изучить много нового в системе жизнеобеспечения. Первые два полета на МКС Акаба осуществил на американском шаттле и российском "Союзе" предыдущей серии ("Союз ТМА-М").

Мисуркин сказал, что самой интересной частью его работы будет выход в открытый космос. "Я вырос до такого состояния, что чем бы я ни занимался, надо это делать хорошо. Если ты за что-то берешься, делай это хорошо или не делай вообще. Поэтому и выход в космос, и эксперименты я буду делать так, как нужно", - подчеркнул космонавт.

Учитель в космосе

Акаба сообщил, что на станции целый год будет посвящен профессии учителя. Он в свое время занимался преподаванием научных дисциплин в старших классах средней школы в Мельбурне (Австралия), а также преподавал математику и научные дисциплины в средних классах школы в Даннеллоне (штат Флорида, США).

СПЕЦПРОЕКТ

Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы

В честь Дня космонавтики и 17-го набора в российский отряд подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

"Это прекрасный шанс для NASA и других организаций выделить профессию учителя и преподавателя. Мы будем тщательно работать для того, чтобы помочь учителям на Земле", - сказал астронавт.

Мисуркин сообщил, что продолжит на станции просветительскую работу в социальных сетях (у космонавта есть страница в сети "ВКонтакте").

"Я веду работу в соцсетях, потому что очень часто вижу две вещи, которые меня расстраивают. Во-первых, многие ребята не знают, чем себя занять и не видят цели. Во-вторых, многие не думают, что стать космонавтом - это возможно. Поэтому я пытаюсь это рассказать, в том числе через соцсети", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, как экипаж отдыхает и шутят ли космонавты и астронавты друг над другом, Акаба рассказал, что когда у членов экипажа есть свободное время, они стараются чаще смотреть на Землю. Что касается юмора, то, по его словам, космонавты и астронавты обычные люди, которым ничто человеческое не чуждо.

"Хоть мы и астронавты, мы все люди и любим подшучивать друг над другом. Мы знаем как работать, но мы также знаем, как отдыхать и веселиться", - отметил Акаба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама