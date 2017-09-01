Модель первого спутника Земли станет талисманом экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-06"

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 1 сентября. / ТАСС/. Модель первого искусственного спутника Земли станет индикатором невесомости в корабле "Союз МС-06", на котором новый экипаж космонавтов отправится на Международную космическую станцию (МКС) 13 сентября. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Звездном городке командир корабля, а в будущем и командир всего экипажа МКС космонавт Александр Мисуркин.

"Нам очень повезло, мы стартуем в год 60-летия запуска первого спутника Земли, поэтому нашим индикатором невесомости будет небольшая модель первого спутника", - сказал Мисуркин.

"Второй полет на станцию - это для меня вызов. Мне доверили в этот раз быть командиром 54-й экспедиции. Для меня это большая честь и ответственность", - отметил он.

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Старт пилотируемого корабля "Союз МС-06" запланирован на 13 сентября в 00:58 мск с космодрома Байконур. Вместе с Мисуркиным на МКС отправятся астронавты NASA Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба.

Эксперименты на МКС

Новому экипажу предстоит выполнить более 50 экспериментов на МКС. "Очень много интересных экспериментов на станции. Для меня важен тот, над которым я работаю в данный момент. Поскольку их очень много, довольно сложно выбрать любимый, но потому что я изучал физику, самый большой интерес вызывает физика горения", - сказал Ванде Хей, отвечая на вопрос ТАСС.

Акаба отметил, что ему больше всего нравится работать над экспериментами совместно с учеными на Земле. "Мы уже в течение десятилетий летаем в космос, но многое не изучено. Интересно изучать человеческое тело, биологию в космосе. Это нужно и для будущих полетов в дальний космос", - рассказал астронавт NASA.

Он также добавил, что во время подготовки к полету на корабле серии "Союз МС" ему пришлось изучить много нового в системе жизнеобеспечения. Первые два полета на МКС Акаба осуществил на американском шаттле и российском "Союзе" предыдущей серии ("Союз ТМА-М").

Мисуркин сказал, что самой интересной частью его работы будет выход в открытый космос. "Я вырос до такого состояния, что чем бы я ни занимался, надо это делать хорошо. Если ты за что-то берешься, делай это хорошо или не делай вообще. Поэтому и выход в космос, и эксперименты я буду делать так, как нужно", - подчеркнул космонавт.

Учитель в космосе

Акаба сообщил, что на станции целый год будет посвящен профессии учителя. Он в свое время занимался преподаванием научных дисциплин в старших классах средней школы в Мельбурне (Австралия), а также преподавал математику и научные дисциплины в средних классах школы в Даннеллоне (штат Флорида, США).

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"Это прекрасный шанс для NASA и других организаций выделить профессию учителя и преподавателя. Мы будем тщательно работать для того, чтобы помочь учителям на Земле", - сказал астронавт.

Мисуркин сообщил, что продолжит на станции просветительскую работу в социальных сетях (у космонавта есть страница в сети "ВКонтакте").

"Я веду работу в соцсетях, потому что очень часто вижу две вещи, которые меня расстраивают. Во-первых, многие ребята не знают, чем себя занять и не видят цели. Во-вторых, многие не думают, что стать космонавтом - это возможно. Поэтому я пытаюсь это рассказать, в том числе через соцсети", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, как экипаж отдыхает и шутят ли космонавты и астронавты друг над другом, Акаба рассказал, что когда у членов экипажа есть свободное время, они стараются чаще смотреть на Землю. Что касается юмора, то, по его словам, космонавты и астронавты обычные люди, которым ничто человеческое не чуждо.

"Хоть мы и астронавты, мы все люди и любим подшучивать друг над другом. Мы знаем как работать, но мы также знаем, как отдыхать и веселиться", - отметил Акаба.