Космонавты читают на орбите ТАСС, чтобы знать новости политики

МОСКВА/МКС, 1 сентября. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) в свободное от работы время читают новости на сайте ТАСС, чтобы быть в курсе последних политических событий. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в телефонном разговоре российские члены экипажа МКС - командир станции Федор Юрчихин и бортинженер Сергей Рязанский, которые сейчас находятся на орбите в 400 километрах над Землей.

Станция вышла на связь с военной редакцией ТАСС по договоренности с госкорпорацией "Роскосмос". Прямая линия была организована через подмосковный Центр управления полетами.

В личное время

В свободное время, которого и так немного, Юрчихин и Рязанский любят фотографировать.

Также они следят за последними событиями на Земле. "У нас здесь есть интернет, но он медленный. Смотрим "Спорт-Экспресс", чтобы узнать новости спорта, ТАСС и РБК, чтобы узнать новости политические и экономические. Соцсети", - рассказал Рязанский.

Обязательным способом времяпрепровождения для экипажа являются спортивные упражнения. "Космонавт обязан заниматься спортом, "Земля" это предписывает. Обычно либо велосипед, либо беговая дорожка, либо силовой тренажер, эспандеры. Так что мы постоянно поддерживаем себя в форме", - отметил Рязанский.

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По его словам, на станции также есть обширная электронная библиотека и фильмотека. Кино обычно смотрят всем экипажем, включая астронавтов с американского сегмента.

Есть на станции и гитара. "Музыкальные инструменты у нас есть, по крайней мере, лежит сейчас гитара, правда у меня пока руки до нее не дошли. Летит на смену Федору Николаевичу Александр Мисуркин, и я уверен - мы вдвоем споем, потому что Александр любит петь, а играть не умеет, поэтому требует, чтобы играл ему я", - сказал Рязанский.

Пылесос не нравится, зато скафандр новый хороший

По словам Рязанского, еще одним ежедневным занятием космонавтов является уборка. Причем приходится убирать не только пол, как на Земле, но еще и стены и потолок, потому что на станции царит невесомость. У двоих космонавтов уходит примерно полтора-два часа на российский сегмент. "У нас есть и пылесос, есть и влажная уборка салфетками со специальным дезинфицирующим раствором, пылесосим и протираем", - отмечает он.

Его коллега пылесос раскритиковал. "А по поводу пылесоса: он специальный, поэтому сильно гудит и почему-то мало работает. Может быть, кто-нибудь услышит нас на Земле и побережет наши уши и придумает для российских космонавтов хороший пылесос, который бы чистил "молча", - отметил Юрчихин.

При этом космонавт остался очень доволен новым скафандром "Орлан-МКС". Юрчихин и Рязанский совершили выход в космос в новом скафандре в ночь с 17 на 18 августа. "В новом скафандре автоматизированная система терморегулирования, по существу, это климат-контроль. Если в старом ты с опережением понимаешь, что наступает ночь, поэтому надо сделать чуть теплее, а выходя на солнце, надо сделать холоднее, то в новом система климат-контроля, как в хорошем автомобиле, отработала совершенно замечательно", - уточнил Юрчихин.

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Он добавил, что очень доволен новым скафандром. "Будь моя воля, я бы прямо сейчас создателям скафандра дал какую- нибудь премию правительства", - сказал космонавт.

Французская Полинезия, Камчатка и серебристые облака

И Юрчихин, и Рязанский страстные космические фотографы, большую часть своего личного времени они снимают различные виды Земли. Есть у них и любимые места.

"Знаете, здесь у каждого свои предпочтения, а у меня два любимых места. Оба с прошлого полета - это Французская Полинезия с совершенно необыкновенными островами, в прошлом году мне довелось даже туда съездить, и я теперь знаю, где на Земле рай. И, конечно, наша Камчатка - совершенно удивительное место, потрясающие вулканы. Очень часто она закрыта облаками, но когда открывается - это потрясающее зрелище", - отметил Рязанский.

Юрчихин поддержал коллегу по поводу Камчатки. По его словам, это удивительное место, "Я нигде больше на Земле не видел таких розовых рассветов, именно розового цвета", - сказал он.

Также Юрчихин любит Эльбрус, Анды и гору Улуру в Австралии. "Но самое любимое, действительно любимое, которому я отдаюсь, это серебристые облака. Вы знаете, небесная вуаль - передать словами невозможно. Думаю, что серебристые облака - это, наверное, лучшее, что есть у нас на Земле", - добавил бортинженер.