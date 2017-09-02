Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джеймса Брайденстайна на должность главы NASA

Космос
2 сентября, 4:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, сентября. /ТАСС

Республиканец является конгрессменом от штата Оклахома с 2013 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Оклахома Джеймс Брайденстайн

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Оклахома Джеймс Брайденстайн

© AP Photo/Sue Ogrocki, File

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру члена Палаты представителей Конгресса Джеймса Брайденстайна (республиканец от штата Оклахома) на должность директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В случае утверждения Сенатом, 41-летний Брайденстайн, служивший в ВВС Национальной гвардии США, станет преемником Чарльза Болдена, который с июля 2009 года до января 2017 года занимал должность главы NASA. На данный момент обязанности руководителя организации исполняет Роберт Лайтфут.

Брайденстайн занимает пост конгрессмена от Оклахомы с 2013 года. Американские СМИ еще в январе писали о том, что Трамп выберет именно его на пост директора NASA. Брайденстайн также состоит в комитетах по делам вооруженных сил и по науке, космосу и технологиям в нижней палате Конгресса. Политик выступает за более активное внедрение коммерческих полетов в космос, а также за расширение существующих программ США по освоению космического пространства. Он - сторонник создания американской базы на Луне.

В начале июня вице-президент Майкл Пенс заявил, что Трамп полон решимости больше не уступать первенство в исследовании космического пространства. Он пообещал NASA "все необходимые ресурсы" для изучения космоса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: Трамп собирается провести 18 сентября саммит мировых лидеров по реформе ООН
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
МИД РФ выразил США протест в связи с ситуацией вокруг дипобъектов
4
Кириленко: матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистов
5
Bloomberg: российские миллиардеры с начала года разбогатели более чем на $17 млрд
6
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
7
Цинк: от живой клетки до космоса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама