Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джеймса Брайденстайна на должность главы NASA

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру члена Палаты представителей Конгресса Джеймса Брайденстайна (республиканец от штата Оклахома) на должность директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом говорится в заявлении Белого дома.
В случае утверждения Сенатом, 41-летний Брайденстайн, служивший в ВВС Национальной гвардии США, станет преемником Чарльза Болдена, который с июля 2009 года до января 2017 года занимал должность главы NASA. На данный момент обязанности руководителя организации исполняет Роберт Лайтфут.
Брайденстайн занимает пост конгрессмена от Оклахомы с 2013 года. Американские СМИ еще в январе писали о том, что Трамп выберет именно его на пост директора NASA. Брайденстайн также состоит в комитетах по делам вооруженных сил и по науке, космосу и технологиям в нижней палате Конгресса. Политик выступает за более активное внедрение коммерческих полетов в космос, а также за расширение существующих программ США по освоению космического пространства. Он - сторонник создания американской базы на Луне.
В начале июня вице-президент Майкл Пенс заявил, что Трамп полон решимости больше не уступать первенство в исследовании космического пространства. Он пообещал NASA "все необходимые ресурсы" для изучения космоса.