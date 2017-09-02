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Telegraph: ученые зафиксировали 15 новых радиосигналов, исходящих от карликовой галактики

Космос
2 сентября, 17:01 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Происхождение так называемых быстрых радиовсплесков точно неизвестно, их длительность не превышала нескольких миллисекунд

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ЛОНДОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Группе ученых из проекта Breakthrough Listen, занимающихся поиском внеземного разума во Вселенной, удалось зафиксировать 15 новых загадочных радиосигналов, исходящих от карликовой галактики в трех миллиардах световых лет от Земли. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph.

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Длительность так называемых быстрых радиовсплесков не превышала нескольких миллисекунд. Происхождение этих сигналов точно неизвестно, они могут быть как импульсами вращающихся нейтронных звезд с сильным магнитным полем, так и шумом двигателей космических аппаратов внеземных цивилизаций, считают ученые. Однако точно известно одно, что они покинули свою галактику, когда жизнь на Земле только зарождалась.

"Мы не имеем никакого представления, откуда они происходят. В настоящее время мы знаем о 30 сигналах, существующих во Вселенной, и знаем лишь об одном повторяющемся", - сказал сотрудник исследовательского центра Калифорнийского университета в Беркли Вишал Гаджар. "Я не думаю, что они исходят от разумных цивилизаций. Мы нашли больше вопросов, чем ответов. Чем дольше мы проводим исследования, тем больше мы обнаруживаем странных вещей", - добавил он.

Наблюдения в рамках проекта стоимостью $100 млн по поиску внеземного разума Breakthrough Listen, анонсированного российским бизнесменом Юрием Мильнером в 2015 году при поддержке известного британского физика-теоретика Стивена Хокинга, начались в январе прошлого года. Его цель - при помощи самых мощных телескопов на Земле, объединенных в масштабную компьютерную систему, вести поиск сигналов от внеземных цивилизаций, "прослушивая" огромное пространство, включая Млечный Путь и близкие к нему галактики.

Мильнер и Хокинг в апреле 2016 года также объявили о запуске проекта Breakthrough Starshot, цель которого - за 20 лет доставить космический наноаппарат со световым парусом к ближайшей к Солнечной системе звездной системе Альфа Центавра. Предполагается, что стоимость отдельного запуска может составить нескольких сотен тысяч долларов, а стоимость самого аппарата за счет экономии на масштабах удастся снизить до стоимости мобильного телефона, что позволит запускать в космос сотни таких объектов.

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