"Союз МС-04" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Космический корабль "Союз МС-04" с тремя космонавтами на борту в 00:58 мск отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).
"Произошло разделение корабля и станции", - сказал представитель ЦУПа.
В течение следующих нескольких минут двигательная установка "Союза" выдаст два импульса, чтобы увести корабль от МКС на безопасное расстояние.
На Землю возвращаются российский космонавт Федор Юрчихин, астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон, которая пробыла на орбитальной станции год - с 17 ноября 2016 года. Юрчихин и Фишер прибыли на орбиту 20 апреля 2017 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 135 суток.
В соответствии с циклограммой посадки, спускаемый аппарат с тремя космонавтами приземлится в 148 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане в 04:22 мск .
На МКС продолжит работу экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и астронавта ЕКА Паоло Несполи.