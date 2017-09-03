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"Союз МС-04" с тремя членами экипажа МКС начал спуск с орбиты

Космос
3 сентября, 3:32 дата обновления: 3 сентября, 4:07 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 3, сентября. /ТАСС

Ожидается, что корабль приземлится в 04:22 мск

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Астронавт Джек Фишер и космонавт Федор Юрчихин

Астронавт Джек Фишер и космонавт Федор Юрчихин

© Егор Алеев/ТАСС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Космический корабль новой серии "Союз МС-04" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) на борту включил двигатель для торможения и схода с околоземной орбиты.

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"Союз МС-04" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС

Об этом сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"Выдана команда на включение двигательной установки на торможение", - сказали в ЦУПе.

Спускаемая капсула вошла в плотные слои атмосферы. "Наступило расчетное время входа спускаемой капсулы корабля "Союз МС-04" в атмосферу", - сказал позже представитель ЦУПа.

Ранее от спускаемого аппарата, в котором находится экипаж корабля, отделились бытовой и приборно-агрегатный отсеки.

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