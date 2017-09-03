"Союз МС-04" с тремя членами экипажа МКС начал спуск с орбиты

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Космический корабль новой серии "Союз МС-04" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) на борту включил двигатель для торможения и схода с околоземной орбиты.
Об этом сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).
"Выдана команда на включение двигательной установки на торможение", - сказали в ЦУПе.
Спускаемая капсула вошла в плотные слои атмосферы. "Наступило расчетное время входа спускаемой капсулы корабля "Союз МС-04" в атмосферу", - сказал позже представитель ЦУПа.
Ранее от спускаемого аппарата, в котором находится экипаж корабля, отделились бытовой и приборно-агрегатный отсеки.