Спускаемый аппарат "Союза МС-04" с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

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ТАСС, 3 сентября. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-04" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).
"Есть посадка!" - объявил по громкой связи комментатор ЦУПа.
Как сообщили в Центре управления полетами, аппарат приземлился в 04:22 мск. Члены экипажа МКС эвакуированы. "Все три члена экипажа корабля "Союз МС-04" успешно эвакуированы, их самочувствие хорошее", - сообщили в ЦУПе.
На Землю вернулись российский космонавт Федор Юрчихин, а также астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон. Для обеспечения посадки аппарата "Росавиация" задействовала четыре пункта управления, два самолета Ан-12 и один Ан-26, 12 вертолетов Ми-8, шесть поисково-эвакуационных машин и вспомогательную технику.