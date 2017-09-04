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NASA рассматривает возможность изучения Луны с помощью связанных нитью микроспутников

Космос
4 сентября, 17:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Один из спутников будет находиться на высоте 189 км от поверхности Луны, второй - 9,6 км

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НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует вывести на окололунную орбиту два микроспутника, соединенных нитью, для изучения особенностей лунной поверхности.

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Один из микроспутников в системе, получившей название "Наблюдение за лунной атмосферой над районами с магнитной аномалией с помощью спутников, связанных нитью" (Bi-Sat Observation of the Lunar Atmosphere above Swirls - BOLAS), будет находиться на высоте 189 км от поверхности Луны, а второй - на высоте 9,6 км. Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, оба спутника будут изучать те участки поверхности Луны, которые имеют более светлую окраску по сравнению с другими районами. Согласно одной из теорий, это связано с магнитными характеристиками кометного вещества, попавшего на поверхность Луны.

Кроме того, спутники, связанные нитью, смогут собрать информацию о содержании водорода в верхних слоях грунта. Такие данные оказались бы полезными на будущее в случае, если бы удалось использовать водород, выделенный из лунных пород, для заправки топливом ракет, предназначенных для исследований Солнечной системы.

"С таким набором инструментов, который может быть размещен на Bi-Sat, можно получить очень много полезной научной информации", - отметил представитель Центра космических полетов имени Годдарда Тимоти Стаббс.

BOLAS рассматривается NASA как один из 10 возможных перспективных проектов изучения Луны, однако, когда такой спутник может быть выведен на окололунную орбиту, пока неизвестно.

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