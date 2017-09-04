Восемь школьников увидят запуск ракеты-носителя с космодрома "Байконур"

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" вручила сертификаты на посещение запуска ракеты-носителя с космодрома "Байконур" восьми участникам Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория", сообщает корреспондент ТАСС.

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Награду на церемонии закрытия форума старшеклассникам вручил директор департамента развития персонала госкорпорации по космической деятельности Евгений Степанов. Восемь школьников стали лучшими в решении кейса от "Роскосмоса": нужно было разработать модели планетохода, инфраструктуры для лунного туризма и других средств для освоения космоса. Они выполняли задачи от предприятия в лаборатории, организованной на площадке форума.

По решению главы государства с 1 по 4 сентября в Ярославле в пятый раз прошел всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России". В этом году он проводился в формате всероссийского открытого урока "Проектория" и был посвящен выбору профессии. Более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие, собрались на площадке форума. С детьми работали представители крупнейших российских компаний и вузов.

ТАСС выступил генеральным медиапартнером Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".