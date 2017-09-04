WSJ: США будут нуждаться в космических ракетных двигателях РФ до середины 2020-х годов

ТАСС, 4 сентября. США будут вынуждены использовать для запусков своих космических ракет российские двигатели РД-180 до середины 2020-х годов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в американской ракетной отрасли.

По данным издания, несмотря на желание Вашингтона поскорее отказаться от закупок ракетных двигателей из России, для разработки и подготовки к использованию альтернативных носителей производства США потребуется больше времени, чем предполагалось ранее.

Минобороны США будет закупать ракеты Atlas V, на которые устанавливаются РД-180, у компании United Launch Alliance до 2024 или 2025 года, отмечает издание, приводя данные некоторых из своих источников, согласно которым Пентагон может быть вынужден закупать ракеты с российским двигателями до 2028 года.

WSJ пишет, что United Launch Alliance намерено до 2019 года испытать новую ракету Vulcan, призванную прийти на смену Atlas V, и к 2022-2023 годам получить сертификат для проведения запусков новой ракеты. Но использование Atlas V продолжится до середины 2020-х, так как потребуется время, чтобы новая ракета доказала свою надежность, сообщили газете официальные представители United Launch Alliance.

Как поясняет газета, Пентагон хочет иметь ракеты двух типов для, чтобы гарантировать бесперебойность запусков. Альтернативными носителями могут быть новая, тяжелая версия ракеты Falcon 9 производства американской компании SpaceX либо тяжелая ракета, которую разрабатывает компания Blue Origin. Создание этих двух типов ракет сталкивается с техническими сложностями и займет дольше времени, чем предполагалось ранее, отмечает издание.

В United Launch Alliance сообщили газете о том, что у компании заключены 22 контракта с Пентагоном и другими заказчиками на проведение запусков с использованием ракет Atlas V и что она располагает более чем 30 двигателями РД-180, которые уже были поставлены либо будут получены из России. Но источники в американской космической отрасли сообщили WSJ, что США, возможно, должны будут дополнительно закупать ракетные двигатели у РФ.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в $1 млрд, было заключено в 1997 году. Ранее Конгресс из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование двигателей после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Сразу же после этого консорциум ULA заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно еще 20 РД-180 до 2020 года.