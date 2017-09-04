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Роскосмос наградил рязанского школьника за особый интерес к освоению дальнего космоса

Космос
4 сентября, 23:08 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, сентября. /ТАСС

Ранее ученик 11-го класса Дмитрий Денисов рассказал президенту Путину о том, что хочет связать свою жизнь с космическими исследованиями

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" пригласила рязанского школьника Дмитрия Денисова, дистанционно участвовавшего во Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория", на экскурсию в филиал Ракетно-космического центра "Прогресс".

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В день закрытия форума в режиме видео-конференц-связи школьнику о подарке сообщил директор департамента развития персонала госкорпорации Евгений Степанов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы выбрали проект, связанный с исследованиями дальнего космоса, и хотим вручить сертификат Дмитрию Денисову из Рязани, экскурсию на профильное предприятие - рязанский филиал Ракетно-космического центра "Прогресс", - сказал Степанов. Он подчеркнул, что за освоением дальнего космоса будущее - "новый этап в развитии человечества, для которого нужны принципиально новые технологии".

По данным администрации Рязанской области, ученик 11-го профильного технологического класса средней школы номер 3 Рязани Дмитрий Денисов 1 сентября принял участие в онлайн-трансляции Всероссийского открытого урока, к которому присоединились учащиеся из разных регионов страны. На главной площадке форума в Ярославле российских школьников приветствовал президент России Владимир Путин. В ходе общения с главой государства Денисов рассказал о том, что выбрал проект по исследованию дальнего космоса, с чем хочет связать свою дальнейшую профессию.

По решению главы государства с 1 по 4 сентября в Ярославле в пятый раз прошел всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России". В этом году он проводился в формате всероссийского открытого урока "Проектория" и был посвящен выбору профессии. Более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно- техническое и естественнонаучное развитие, собрались на площадке форума. С детьми работали представители крупнейших российских компаний и вузов.

ТАСС выступил генеральным медиапартнером Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".

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