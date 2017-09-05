Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: NASA в 2018 году отправит на МКС перерабатывающий мусор 3D-принтер

Космос
5 сентября, 8:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В космическом агентстве намерены опробовать технологию для ее дальнейшего использования во время миссий на Марс и Луну

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. NASA в предстоящем году планирует отправить на Международную космическую станцию (МКС) приспособление, которое может оказаться крайне полезным для дальних космических перелетов - 3D-принтер, использующий в качестве сырья переработанный им же мусор. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Этот механизм уже получил название "рефабрикатор". Сейчас он проходит последнюю проверку на Земле и в апреле должен будет оказаться на МКС. Этот аппарат превращает предметы из пластика любой формы в исходный материал для производства простейших инструментов или запчастей.

СПЕЦПРОЕКТ

Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы

В честь Дня космонавтики и 17-го набора в российский отряд подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

Обычно на самой МКС нет проблем со снабжением, необходимые экипажу предметы как правило есть в наличии и даже в нескольких экземплярах. Кроме того, к станции с Земли регулярно отправляются грузовые и пассажирские корабли. Поэтому в NASA хотят сейчас опробовать новую технологию, чтобы в дальнейшем применять ее при освоении космоса, в том числе, во время миссий на Марс и Луну.

"Когда мы начнем отправлять людей в отдаленные районы за пределами околоземной орбиты, любое свободное место [на кораблях] будет на вес золота. Невозможно разместить на борту все запасные части и инструменты. А их отправка с Земли потребует много времени и средств", - отметила Ники Веркхайзер, руководитель отдела космического производства в центре космических полетов NASA в Алабаме.

Технологии переработки пластика на Земле давно отлажены - сначала он измельчается до состояния порошка, из которого затем и делают новый материал. Но в космосе такая схема не сработает - ввиду отсутствия притяжения пластиковый порошок может стать угрозой для экипажа. Поэтому рефабрикатор переводит пластик в расплавленное состояние. У этого способа есть еще одно достоинство - один и тот же объем пластика можно будет перерабатывать несколько раз, без добавления нового сырья.

Машина также будет простой в управлении, для этого не потребуется много людей. Его разработкой занималась компания Tethers Unlimited Inc. Сумма контракта составила $750 тыс.

В целом, в NASA в будущем рассчитывают активно применять 3D-печать. Так, управление ранее оказало поддержку ученым Северо-Западного университета в штате Иллинойс, которые в результате нашли способ при помощи этой технологии создавать строительные материалы из аналога марсианской пыли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
2
Мурат Кумпилов: караван идет
3
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
4
Мун Чжэ Ин в разговоре с Путиным затронул тему запрета на экспорт нефти в КНДР
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама