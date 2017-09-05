Пентагон готовится вновь вывести космоплан на орбиту с секретной миссией

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ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Военные техники завершают подготовку к запуску с очередной секретной миссией беспилотного космоплана X-37B. Как подтвердили в понедельник ТАСС представители ВВС США, он должен стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 7 сентября.
"Если, конечно, позволят погодные условия", - подчеркнула в конце минувшей недели министр ВВС Хезер Уилсон. Она отказалась раскрыть, какие задачи будет решать X-37B и сколько продлится его полет.
Это будет уже пятая по счету, начиная с 2010 года, многодневная орбитальная миссия Х-37В. Впервые для вывода мини-шаттла, который в Пентагоне называют OTV (Orbital Test Vehicle,"Орбитальный аппарат для проведения испытаний"), на околоземную орбиту будет использована тяжелая ракета-носитель Falcon 9, произведенная американской компанией SpaceX.
Данный носитель первоначально разрабатывался как средство доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию, но руководство компании решило предложить свои услуги и минобороны. Все предыдущие запуски Х-37В осуществлялись с помощью ракеты-носителя Atlas 5, которую создали совместными усилиями старые подрядчики Пентагона Boeing и Lockheed Martin.
Курирует проект спецподразделение ВВС США, занимающееся и разработкой стратегического бомбардировщика следующего поколения, который должен превосходить по своим характеристикам самолет В-2 Spirit. Как и раньше, вся информация о приборах, установленных на борту Х-37В, в том числе о содержимом грузового отсека, засекречена.
Исследовательская лаборатория ВВС сообщила лишь минувшим летом, что предполагает разместить, в частности, на космоплане оборудование "для испытания экспериментальной электроники и тепловых труб в условиях длительного пребывания в космосе".
Первый полет X-37B продолжался 225 дней. Во время четвертой миссии, завершившейся 7 мая текущего года, аппарат кружил над Землей уже 718 дней. Всего же он провел в космосе 2085 суток. По словам представителей ВВС, "программа X-37B помогает устанавливать стандарты для космопланов многоразового использования".
Корпорация Boeing приступила к созданию X-37B в 1999 году под эгидой космического ведомства - NASA. Но в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США.
Аппарат имеет взлетную массу почти 5 т, достигает 8,9 м в длину, 2,9 м в высоту. Размах его небольших треугольных крыльев составляет 4,5 м. Оборудован панелями солнечных батарей, которые при развертывании на орбите служат источником электроэнергии. Весь полет и приземление проходят в автоматическом режиме.
Согласно информации, распространенной ранее Пентагоном, космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. Эксперты считают, что он может выполнять разведзадачи, доставлять небольшие грузы в космос, удобен для испытаний новых приборов, которые можно применять, к примеру, на спутниках-шпионах.
Ряд специалистов видит в X-37B прототип будущего космического перехватчика, позволяющего инспектировать и при необходимости выводить из строя вражеские спутники, а может быть и наносить ракетно-бомбовые удары с орбиты. Пентагон это отрицает, указывая, что X-37B - всего лишь "платформа для проверки новых технологий".