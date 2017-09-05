Китай создаст симуляцию базы на Марсе для развития науки и туризма

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Китайские власти намереваются создать на территории северо-западной провинции Цинхай первый в КНР комплексный объект, симулирующий условия пребывания на марсианской базе. Об этом во вторник сообщила газета China Daily со ссылкой на Китайскую академию наук (КАН).

Общая стоимость проекта, одобренного еще в ноябре прошлого года, составляет 400 млн юаней (порядка $60 млн), его главная задача - проанализировать, как будет протекать на Марсе жизнь колонистов с Земли. Для окупаемости базы-симулятора поблизости планируется создать зону экологичного туризма.

"Пока это будет единственный на территории Китая объект, предназначенный для научно-исследовательской деятельности и культурного отдыха, - рассказал журналистам представитель департамента по исследованию Луны и дальнего космоса КАН Лю Сяоцюнь - Сейчас идет согласование места, где будет строиться эта база".

Жилищные блоки и прочие строения, имитирующие марсианское поселение, организаторы проекта предполагают расположить в районе тектонической впадины Цайдам на северо-востоке Тибетского нагорья. По словам ученых, эта пустынная местность во многом напоминает Марс, прежде всего своим специфичным ландшафтом.

Исследовательская деятельность на базе станет осуществляться сразу по нескольким направлениям, в частности в области астрономии, новых источников энергии.

Китай в 2020 году планирует запустить первый национальный зонд для исследования Марса, который, согласно намеченному графику, должен достигнуть точки назначения за семь месяцев. В дальнейшем правительство КНР собирается отправить на Красную планету пилотируемую миссию.