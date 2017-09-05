Вернувшийся в воскресенье с МКС Федор Юрчихин назвал свою посадку идеальной

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Командир космического корабля "Союз МС-04" россиянин Федор Юрчихин, 3 сентября вернувшийся на нем с МКС, назвал воскресную посадку идеальной.

"Из всех посадок на "Союзе" эта стала самой идеальная, насколько она, в принципе, может быть. Во-первых, промах был всего четыре секунды, шли мы идеально, болтанки при выводе на ОСП [основная парашютная система] не было. Погодные условия и все условия способствовали мягкой посадке. Посадка никогда не может быть обыденностью, это всегда волнительно, это была отличная работа техники и поисково-спасательной группы", - заявил он журналистам на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Юрчихин и бортинженер Сергей Рязанский вошли в состав первого усеченного экипажа российского сегмента МКС, состоявшего из двух человек вместо трех, из-за чего объем выполняемой ими работы существенно увеличился. В этой связи космонавт признался, что у него "есть некое чувство неудовлетворения, так как время на творчество почти не осталось, того объема и качества фотографий не удалось сделать".

В то же время он высоко оценил короткую схему полета (шесть часов от старта до стыковки со станцией) и испытания нового скафандра "Орлан МКС". По словам Юрчихина, "эти плюсы перекрывают все минусы".

Сейчас космонавт проходит период реабилитации в ЦПК и даже на пресс-конференции с него снимали медицинские показания - он держал в руке датчик. "Реабилитация проходит лучше, быстрее. Все-таки уже пятый раз на МКС", - сказал командир "Союза".

Арбуз отобрали врачи

Вместе с Юрчихиным посадку совершили астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон, которые отправились на послеполетную реабилитацию в США в день посадки. Уитсон провела на станции 291 день и поставила рекорд пребывания в космическом полете среди женщин.

По словам командира российского сегмента МКС и корабля "Союз МС-04", перед посадкой они с Фишером предоставили Уитсон право выбрать, что привезти вкусного. "Она выбрала арбуз, и ребята его привезли, только вот доктора запретили попробовать", - рассказал он.

За время работы экипажа МКС-51/52 Юрчихин провел множество экспериментов по российской научной программе в таких областях как медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и другие. Он осуществлял работы с российскими и иностранными грузовыми кораблями, выполнял бортовые фото- и видеосъемки, а также подготовил свой корабль "Союз МС-04" к возвращению с орбиты. Продолжительность работы космонавта на орбите составила 136 суток.