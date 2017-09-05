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NASA отметило 40-летие с момента запуска зонда Voyager 1

Космос
5 сентября, 21:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, сентября. /ТАСС

Радиосигнал с посланием "Мы предлагаем дружбу через звезды. Ты не один" должен достигнуть зонда через 19 часов 18 минут

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Зонд Voyager 1

Зонд Voyager 1

© EPA PHOTO NASA

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отметило во вторник 40-летний юбилей с момента запуска межпланетного зонда Voyager 1, направив на борт аппарата специальное радиопослание.

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Ранее Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния) объявила голосование на лучшее космическое послание, разместив десять возможных вариантов текста на своем сайте.

Объявление победившего послания состоялось во вторник в Лаборатории в Пасадине, которую по случаю юбилея посетил специальный гость - актер Уильям Шетнер, сыгравший главную роль в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969). Именно ему было поручено огласить послание, набравшее большее число голосов: "Мы предлагаем дружбу через звезды. Ты не один". После этого один из специалистов NASA ввел текст в компьютер, начав трансляцию сигнала к аппарату.

Среди других вариантов для голосования предлагались: "Мы пришли со звезд, и к звездам мы вернемся", "Ты несешь наши надежды и мечты к звездам", "Солнечный ветер подгоняет тебя, а звезды освещают путь", "Продолжай исследования, когда-нибудь мы тебя догоним".

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Как пояснили в космическом ведомстве США, передача послания на борт Voyager 1 была осуществлена с одной из антенн Мадридского комплекса дальней космической связи. Радиосигнал должен достигнуть зонда через 19 часов 18 минут.

Автоматическая межпланетная станция Voyager 1 была запущена 5 сентября 1977 года. Первоначальной целью аппарата было исследование Юпитера и Сатурна, однако после завершения миссии зонд продолжил свой полет. В данный момент Voyager 1 находится на расстоянии более 20 млрд км от Земли, являясь первым аппаратом, покинувшим пределы Солнечной системы и вышедшим в межзвездное пространство. Сейчас зонд движется со скоростью около 61 тыс. км/ч и примерно через 40 тыс. лет окажется на расстоянии 1,6 светового года от звезды Глизе 445 в созвездии Жирафа.

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