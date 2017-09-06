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Запуск Ariane 5 с космодрома Куру отложен из-за проблем с ракетой

Космос
6 сентября, 1:44 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, сентября. /ТАСС

Приборы определили, что параметры работы двигателя не соответствуют норме

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© AP Photo/Christophe Ena

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Запуск с космодрома в Куру ракеты Ariane 5 с двумя телекоммуникационными спутниками на борту прерван. Об этом свидетельствует прямая трансляция на сайте корпорации Arianespace, осуществляющей коммерческие пуски европейской ракеты.

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Как сообщил в ходе трансляции глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль, "после запуска двигателя ракеты Ariane 5 автоматическая система остановила его, так как параметры его работы не соответствовали норме". Люс Фабриет, ответственная за запуски в Куру, заверила, что "оба спутника находятся на ракете в полной безопасности". "Мы проведем все необходимые расследования, чтобы как можно быстрее подготовить новый пуск", - сказала Фабриет. Она извинилась перед клиентами Arianespace за задержку вывода их спутников на орбиту.

Ariane 5 должна была вывести на переходную геостационарную орбиту спутники Intelsat 37e и BSAT 4a. Первый из них принадлежит крупнейшей международной организации спутниковой связи Intelsat. Аппарат, созданный корпорацией Boeing, предназначен для обеспечения высококачественной спутниковой связи в Европе, Северной и Латинской Америке, Африке.

Телекоммуникационный спутник BSAT 4a принадлежит японскому оператору связи B-SAT. Он предназначен для передачи сигнала прямого телевизионного вещания на всю Японию. Аппарат разработан и произведен калифорнийской компанией SSL.

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