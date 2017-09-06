США готовятся вывести в космос свой первый метеорологический спутник нового поколения

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США намерены в ноябре осуществить запуск своего первого метеорологического спутника следующего поколения. Об этом сообщило Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы, которое структурно функционирует при министерстве торговли США.

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Старт ракеты-носителя Delta II с аппаратом JPSS-1 запланирован на 10 ноября. Этот спутник предназначен для дистанционного зондирования Земли, а также наблюдений за мировым океаном и атмосферой. Американские специалисты рассчитывают, что предстоящая эксплуатация пяти научных приборов, установленных на этом космическом аппарате, позволит прежде всего существенно повысить точных прогнозов погоды. Спутник будет находиться на полярной орбите, совершая в сутки 14 витков вокруг Земли на высоте 824 км над ней и обеспечивая ее полный охват.

Аппарат JPSS-1 и его научные инструменты были созданы в общей сложности пятью различными американскими компаниями, срок его эксплуатации должен составить семь лет. Запуск произведет компания United Launch Alliance, являющаяся совместным предприятием, созданным в свое время корпорациями Boeing и Lockheed Martin. В будущем Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы предполагает приобрести еще три таких спутника. Американское правительство надеется, что эти четыре космических аппарата станут на ближайшие 20 лет основой технической системы нацуправления, позволяющей обеспечивать точные предсказания погоды в глобальном масштабе на семь дней вперед.

В пятницу спутник JPSS-1, который после вывода на орбиту получит наименование NOAA-20, был доставлен на базу ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Именно с нее должна стартовать ракета Delta II, которой предстоит вывести аппарат на орбиту. В настоящее время идет подготовка к размещению спутника в головном обтекателе ракеты-носителя.