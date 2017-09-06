Эксперты "Швабе" запатентовали метод выбора оптических стекол для космической аппаратуры

Двукратный чемпион мира Семин продолжит карьеру в клубе ВХЛ "Сокол"Спорт 6 сентября, 15:20
ЦИК направит Зюганову материалы проверки по жалобе Рашкина на давление на выборах в МосквеПолитика 6 сентября, 15:15
Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"Спорт 6 сентября, 15:04
Гимнастки из 13 городов РФ поучаствуют в соревнованиях на кубок губернатора Среднего УралаНовости Урала 6 сентября, 15:00
Исполнитель хита Despacito Луис Фонси даст концерт в МосквеКультура 6 сентября, 14:54
Ученые из Красноярска выделили штамм бактерий, способных производить целлюлозуНаука 6 сентября, 14:51
Яромир Ягр выразил желание сыграть на Олимпийских играх 2018 годаСпорт 6 сентября, 14:42
"Кросс нации" в Екатеринбурге пройдет в поддержку ЧМ-2018Спорт 6 сентября, 14:39
Суд над бывшим главой ЕОК Хикки за махинации с билетами на ОИ-2016 начнется 29 ноябряСпорт 6 сентября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" внедрили собственный метод выбора оптических стекол для космической аппаратуры.
"Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех разработал и запатентовал способ выбора марок стекол для создания радиационно-стойких оптических систем космической аппаратуры. Применение данного метода позволяет оптимизировать конструкцию изделий, в том числе одновременно снизить их стоимость и повысить качество", - рассказали в пресс-службе "Швабе".
Разработка направлена на то, чтобы обеспечить стойкость оптических систем космической аппаратуры к воздействию космической радиации - ионизирующих излучений космического пространства, пояснили специалисты.
"Влияние космоса на изготовленные из стекла элементы оптических систем в течение больших сроков активной эксплуатации приводит к снижению их коэффициента пропускания вследствие радиационного окрашивания материала. Этот фактор может оказаться решающим для сохранения работоспособности аппаратуры. Наш способ позволяет подобрать оптические стекла с оптимальными характеристиками, повысить качество системы в целом и снизить ее стоимость", - передает пресс-служба слова генерального директора Красногорского завода им. С. А. Зверева Вадима Калюгина.