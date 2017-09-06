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Эксперты "Швабе" запатентовали метод выбора оптических стекол для космической аппаратуры

Космос
6 сентября, 14:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, сентября. /ТАСС

Применение нового метода позволит снизить стоимость изделий и повысить их качество

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" внедрили собственный метод выбора оптических стекол для космической аппаратуры.

"Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех разработал и запатентовал способ выбора марок стекол для создания радиационно-стойких оптических систем космической аппаратуры. Применение данного метода позволяет оптимизировать конструкцию изделий, в том числе одновременно снизить их стоимость и повысить качество", - рассказали в пресс-службе "Швабе".

Разработка направлена на то, чтобы обеспечить стойкость оптических систем космической аппаратуры к воздействию космической радиации - ионизирующих излучений космического пространства, пояснили специалисты.

"Влияние космоса на изготовленные из стекла элементы оптических систем в течение больших сроков активной эксплуатации приводит к снижению их коэффициента пропускания вследствие радиационного окрашивания материала. Этот фактор может оказаться решающим для сохранения работоспособности аппаратуры. Наш способ позволяет подобрать оптические стекла с оптимальными характеристиками, повысить качество системы в целом и снизить ее стоимость", - передает пресс-служба слова генерального директора Красногорского завода им. С. А. Зверева Вадима Калюгина.

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