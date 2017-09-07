Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Астрономы назвали равнину на Плутоне в честь первого спутника Земли

Космос
7 сентября, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Всего были даны названия 14 объектам Плутона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Первые 14 объектов на поверхности Плутона получили официальные названия, в частности, там появилась равнина Спутника, говорится в сообщении Международного астрономического союза.

"Названия объектов напоминают о мифологии подземного мира, пионерских космических миссиях, пионерах в истории исследований новых горизонтов и ученых и инженеров, имеющих отношение к Плутону и поясу Койпера", - говорится в сообщении союза.

Так, на Плутоне появились, в частности, регион Томбо в честь его первооткрывателя Клайда Томбо, кратер Берни в честь Венеции Берни, предложившей название для небесного тела, равнина Спутника в честь первого искусственного спутника Земли и борозда Слейпнира в честь мифического коня скандинавского бога Одина.

Кроме того, другие объекты назвали в честь поэта и литературного проводника Данте в "Божественной комедии" Вергилия и сэра Эдмунда Хиллари, первого покорителя Эвереста, а также зондов "Вояджер", недавно отметивших 40-летие работы в космосе.

Неформальные названия для объектов предлагала команда миссии зонда New Horizons, в 2015 году пролетевшего мимо Плутона, а также все желающие. В дальнейшем астрономический союз рассчитывает утвердить и названия для других объектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
СМИ: премьер Монголии и правительство страны отправлены в отставку
3
Самые мощные ураганы над Атлантикой с 1980 года. Досье
4
Суд арестовал подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке
5
Двое пострадавших при взрыве на полигоне в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии
6
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
7
Депутаты Рады назвали выступление Порошенко "фарисейством" и "красивой манипуляцией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама