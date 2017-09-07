Астрономы назвали равнину на Плутоне в честь первого спутника Земли

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Первые 14 объектов на поверхности Плутона получили официальные названия, в частности, там появилась равнина Спутника, говорится в сообщении Международного астрономического союза.

"Названия объектов напоминают о мифологии подземного мира, пионерских космических миссиях, пионерах в истории исследований новых горизонтов и ученых и инженеров, имеющих отношение к Плутону и поясу Койпера", - говорится в сообщении союза.

Так, на Плутоне появились, в частности, регион Томбо в честь его первооткрывателя Клайда Томбо, кратер Берни в честь Венеции Берни, предложившей название для небесного тела, равнина Спутника в честь первого искусственного спутника Земли и борозда Слейпнира в честь мифического коня скандинавского бога Одина.

Кроме того, другие объекты назвали в честь поэта и литературного проводника Данте в "Божественной комедии" Вергилия и сэра Эдмунда Хиллари, первого покорителя Эвереста, а также зондов "Вояджер", недавно отметивших 40-летие работы в космосе.

Неформальные названия для объектов предлагала команда миссии зонда New Horizons, в 2015 году пролетевшего мимо Плутона, а также все желающие. В дальнейшем астрономический союз рассчитывает утвердить и названия для других объектов.