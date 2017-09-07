Ученые с 4 сентября насчитали 11 вспышек на солнце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Серия вспышек на Солнце, начавшаяся 4 сентября, продолжается. В 13.00 мск началась одинадцатая по счету вспышка, она относится к классу "М", к среднему уровню, а ее мощность достигла уровня 7,4 балла. Об этом сообщил ТАСС Сергей Гайдаш, руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН).

"Серия вспышек оказалась необычно длинной. Начиная с четвертого сентября произошло уже 11 вспышек, последняя из них М7.4 началась в 13.00 мск", - сказал Гайдаш.

По словам эксперта, вспышки и последовавший за ними выброс солнечного вещества вызвали на Земле магнитную бурю. "Днем 7 сентября магнитная буря достигла средних значений. Мы уже имеем бурю мощностью в 5 баллов, это выше среднего уровня, максимальных значений она может достичь в субботу", - сказал он, уточнив, что к этому моменту Земли достигнут выбросы солнечного вещества, которыми обычно сопровождаются вспышки на Солнце.

Как сообщалось ранее, вспышки на Солнце уже оказали влияние на Землю - в Европе и США в минувшую среду отмечалось ухудшение качества связи. "Ухудшение связи вызвала экстремальная вспышка мощностью в X9,3, произошедшая вечером 6 сентября", - сказал Гайдаш, отметив, что эта вспышка оказалась седьмой по счету в серии, и к этому моменту были приняты все необходимые меры, для того чтобы обезопасить космическую технику и другую сложную аппаратуру.

Серия вспышек началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3, в течение ночи и дня четверга зафиксированы четыре вспышки класса "М" мощностью в 2,5, 1, 2,2 и 7,4 балла. Согласно шкале подсчета, мощность вспышек в каждом из классов отличается от последующего в 10 раз.

Центр космической погоды в постоянном режиме отслеживает уровень солнечной активности, чтобы прогнозировать возможные опасные явления и вовремя предупреждать об этом службы, отвечающие за безопасность эксплуатации космических аппаратов и другой сложной аппаратуры, которая чувствительна к вспышкам на Солнце.