Вспышка на Солнце не оказала влияния на орбитальную группировку РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мощная вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, не оказала влияния на российскую орбитальную группировку, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, не оказала негативного воздействия на российскую орбитальную группировку и наземные системы управления космическими аппаратами Космических войск России", - сказали в российском военном ведомстве.

"Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в штатном режиме", - добавили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, вспышка на Солнце, произошедшая в 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен балл X9.3 - последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. По словам российских ученых, она может привести к отказам космической техники и систем связи, подобные случаи уже зафиксированы в Европе и Америке. Прогнозировалось, что выброс солнечного вещества вызовет сильную магнитную бурю.