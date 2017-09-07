Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вспышка на Солнце не оказала влияния на орбитальную группировку РФ

Космос
7 сентября, 18:45 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

В Минобороны информировали, что сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки выполняются в штатном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мощная вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, не оказала влияния на российскую орбитальную группировку, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, не оказала негативного воздействия на российскую орбитальную группировку и наземные системы управления космическими аппаратами Космических войск России", - сказали в российском военном ведомстве.

"Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в штатном режиме", - добавили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, вспышка на Солнце, произошедшая в 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен балл X9.3 - последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. По словам российских ученых, она может привести к отказам космической техники и систем связи, подобные случаи уже зафиксированы в Европе и Америке. Прогнозировалось, что выброс солнечного вещества вызовет сильную магнитную бурю.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
2
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
3
CAS: данные из доклада Макларена не являются доказательством вины Легкова и Белова
4
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
5
Песков: размещение миссии ООН Киев должен обсуждать в первую очередь с ДНР и ЛНР
6
Двое пострадавших при взрыве на полигоне в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии
7
Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама