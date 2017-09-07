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ИКИ РАН разрабатывает приборы для определения элементного состава грунта планет

Космос
7 сентября, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

По словам сотрудника Института космических исследований Максима Литвака, прибор может фиксировать наличие в грунте воды и полезных ископаемых

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН работает над серией приборов "Адрон" для определения элементного состава грунта разных планет. Об этом сообщил в четверг на конференции завлабораторией отдела ядерной планетологии ИКИ Максим Литвак.

"Мы разрабатываем приборы "Адрон" на основе технологий, отработанных на приборе ДАН ["Динамическое альбедо нейтронов", российский прибор на марсоходе "Кьюриосити" для поиска водородосодержащих соединений, в том числе водяного льда]. Комплекс "Адрон" весом около шести килограммов разработан в том числе для лунных посадочных миссий и предназначен для определения элементного состава планет. Он может регистрировать наличие важных полезных ископаемых, а также воды. Первые испытания уже идут", - сказал Литвак, отметив, что особенно привлекают лунные миссии для исследований водного льда.

"В рамках миссии "Луна-27" будет криогенное бурение. Это комплексная миссия, в ней определены новые научные задачи, в том числе изучение реголита", - добавил Литвак.

По его словам, приборы также можно использовать для исследований элементного состава Марса и Венеры.

"Несмотря на тяжелые экономические условия, приборы "Адрон" мы делаем, на это деньги есть", - уточнил Литвак. По его словам, новые приборы для лунных миссий уже прошли все квалификационные испытания, которые являются последним этапом перед летными испытаниями. "В начале следующего года наша задача сделать все летные образцы для лунной миссии", - отметил Литвак.

"Что касается этих приборов для марсохода, мы начинаем испытывать квалификационные образцы", - добавил он.

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