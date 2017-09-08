NASA работает над созданием механического планетохода для Венеры

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Конструкторы американского космического ведомства работают над созданием самоходного аппарата для Венеры, в котором было бы как можно меньше электроники. Как сообщил журналистам руководитель этого проекта, осуществляемого в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния), Джонатан Содер, предполагается построить планетоход, внешне напоминающий машины периода Великой индустриальной революции XVIII-XIX веков, в котором в максимально возможной степени будет использоваться аналоговое, а не электронное оборудование, в частности различные рычаги и зубчатые передачи.

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"Венера - слишком негостеприимная планета, чтобы мы могли установить на нашем аппарате такие же сложные полупроводниковые системы контроля, как на марсоходах, - отметил он. - Но если нам удастся построить полностью механический планетоход, то, может быть, он сумеет "выжить" на поверхности Венеры хотя бы год. Негостеприимная - это еще мягко сказано. Из-за очень плотной атмосферы давление на поверхности планеты настолько высокое, что способно раздавить корпус атомной субмарины". Сильный парниковый эффект, продолжил конструктор, делает Венеру самой горячей планетой Солнечной системы: на ее поверхности температура составляет 462 градуса по Цельсию. Это существенно выше температуры плавления свинца, не говоря уже об обычных полупроводниках, которые могут служить при температуре не выше 150 градусов.

По словам Содера, ни один из созданных человеком спускаемых аппаратов не сумел продержаться в таких условиях на Венере более 127 минут. Последними автоматическими станциями, посадочные модули которых достигли поверхности второй от Солнца планеты, были советские "Вега-1" и "Вега-2", запущенные в декабре 1984 года.

Поэтому, как подчеркнул конструктор, его группе, разрабатывающей прототип планетохода, который получил название Automaton Rover for Extreme Environments (AREE, "Автоматический аппарат для работы в экстремальных условиях"), приходится черпать вдохновение в таких древних механических вычислительных устройствах, как разностная машина Чарльза Бэббиджа и антикитерский механический калькулятор II века до н.э.

Английский математик Бэббидж изобрел свой аппарат, предназначенный для автоматизации вычислений, в первой половине XIX века. Он состоял из валиков и шестерней, вращаемых вручную при помощи специального рычага. Антикитерский механизм, обнаруженный греческим водолазом в 1900 году на дне Эгейского моря среди обломков античного римского корабля, датируется приблизительно 100-м годом до н.э. Механизм содержал не менее 30 бронзовых шестерен в прямоугольном деревянном корпусе, на бронзовых передней и задней панелях которого были размещены циферблаты со стрелками, и использовался для расчета движения небесных тел.

Как представляется сейчас конструкторам, планетоход будет передвигаться на гусеницах. Основной его источник энергии - ветряной двигатель, дополнительный - солнечные панели. Собранную информацию аппарат мог бы передавать на орбитальную автоматическую станцию, используя код Морзе.