Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученый: средства защиты МКС от последствий вспышек на Солнце хорошо проработаны

Космос
8 сентября, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев пояснил, что излучение доходит от Солнца до Земли за восемь минут, "поэтому все излучение до нас уже долетело"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) никак не подвержена влиянию солнечных вспышек, бушующих последние два дня. Об этом в пятницу сказал ТАСС главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Ранее сообщалось, что на настоящий момент солнечные вспышки 6 и 7 сентября никак не отразились на работе станции и российской спутниковой группировки.

"В конце вечера 6 сентября и начале 7 [сентября] до Земли долетали тяжелые частицы, тяжелые протоны, которые не влияют на людей, но существенно повышают риски для группировок спутников. Однако МКС не должно ничего угрожать, там все ремонтопригодно, в отличие от спутников. Люди на МКС летают уже давно, и средства защиты людей там хорошо проработаны", - пояснил ученый.

Богачев отметил, что сейчас Земля проходит через облако плазмы с температурой до 1 млн градусов, выброшенной Солнцем во время вспышек. Астроном пояснил, что, несмотря на колоссальную температуру, облако не представляет угрозу для жизни людей, как на Земле, так и на МКС, поскольку имеет крайне низкую плотность вещества.

"Сегодня к Земле пришли те компоненты, которые, как считается, влияют на людей. Это плазма, состоящая из сверхгорячих частиц. Она имеет температуру от 100 тыс. до 1 млн градусов. Но речь идет о чрезвычайно разреженной среде, плотность которой в десятки миллиардов раз ниже плотности воздуха", - пояснил ученый.

Вспышки и бури

Ранее именно эти облака плазмы вызвали мощные магнитные бури, которые могут повториться, если Земля будет проходить через более плотные участки. Облака плазмы состоят из самых медленных частиц, ранее до нас уже долетели все виды излучений, а также тяжелые протоны.

"Излучение доходит от Солнца до Земли за  минут, поэтому все излучение до нас уже долетело, но их принимает на себя земная атмосфера. Дальше, в конце вечера 6, начал 7 числа до Земли долетали тяжелые частицы, тяжелые протоны. Которые не влияют на людей, но существенно повышают риски для группировок спутников", - рассказал Богачев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
2
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
3
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
4
Ураган "Ирма" ослаб до четвертой категории из пяти
5
Несколько эрмитажных котов погибли при пожаре в музее
6
Германия, США и Франция считают идею отправки миротворцев ООН в Донбасс прогрессом
7
Медведев: цифровизация может "убить" целые профессии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама