Ученый: средства защиты МКС от последствий вспышек на Солнце хорошо проработаны

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) никак не подвержена влиянию солнечных вспышек, бушующих последние два дня. Об этом в пятницу сказал ТАСС главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Ранее сообщалось, что на настоящий момент солнечные вспышки 6 и 7 сентября никак не отразились на работе станции и российской спутниковой группировки.

"В конце вечера 6 сентября и начале 7 [сентября] до Земли долетали тяжелые частицы, тяжелые протоны, которые не влияют на людей, но существенно повышают риски для группировок спутников. Однако МКС не должно ничего угрожать, там все ремонтопригодно, в отличие от спутников. Люди на МКС летают уже давно, и средства защиты людей там хорошо проработаны", - пояснил ученый.

Богачев отметил, что сейчас Земля проходит через облако плазмы с температурой до 1 млн градусов, выброшенной Солнцем во время вспышек. Астроном пояснил, что, несмотря на колоссальную температуру, облако не представляет угрозу для жизни людей, как на Земле, так и на МКС, поскольку имеет крайне низкую плотность вещества.

"Сегодня к Земле пришли те компоненты, которые, как считается, влияют на людей. Это плазма, состоящая из сверхгорячих частиц. Она имеет температуру от 100 тыс. до 1 млн градусов. Но речь идет о чрезвычайно разреженной среде, плотность которой в десятки миллиардов раз ниже плотности воздуха", - пояснил ученый.

Вспышки и бури

Ранее именно эти облака плазмы вызвали мощные магнитные бури, которые могут повториться, если Земля будет проходить через более плотные участки. Облака плазмы состоят из самых медленных частиц, ранее до нас уже долетели все виды излучений, а также тяжелые протоны.

"Излучение доходит от Солнца до Земли за минут, поэтому все излучение до нас уже долетело, но их принимает на себя земная атмосфера. Дальше, в конце вечера 6, начал 7 числа до Земли долетали тяжелые частицы, тяжелые протоны. Которые не влияют на людей, но существенно повышают риски для группировок спутников", - рассказал Богачев.