Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орбитальная обсерватория солнечной динамики зафиксировала новую вспышку на Солнце

Космос
8 сентября, 23:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, сентября. /ТАСС

Новой вспышке присвоили категорию М8.1

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Eraldo Peres

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Орбитальная обсерватория солнечной динамики зафиксировала в пятницу вспышку на Солнце в том же районе, где в среду произошла самая мощная за последние годы вспышка категории Х9.3.

Смотрите также

Солнечные вспышки. Досье

Как сообщила в пятницу пресс-служба NASA, новой вспышке присвоена категория М8.1, что означает мощность примерно в 10 раз меньшую, чем вспышка категории Х. Это уже шестая значительная по масштабам вспышка на Солнце за последние дни, отметила НАСА.

Солнечное пятно AR2673, где зарегистрированы вспышки, имеет диаметр в семь-девять раз больше диаметра Земли и меньше по площади, чем расположенное рядом пятно AR2674.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью Dior
2
Посол РФ: Россия рассчитывает на улучшение отношений с США
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
5
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 58
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама