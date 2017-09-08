Орбитальная обсерватория солнечной динамики зафиксировала новую вспышку на Солнце

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Орбитальная обсерватория солнечной динамики зафиксировала в пятницу вспышку на Солнце в том же районе, где в среду произошла самая мощная за последние годы вспышка категории Х9.3.

Как сообщила в пятницу пресс-служба NASA, новой вспышке присвоена категория М8.1, что означает мощность примерно в 10 раз меньшую, чем вспышка категории Х. Это уже шестая значительная по масштабам вспышка на Солнце за последние дни, отметила НАСА.

Солнечное пятно AR2673, где зарегистрированы вспышки, имеет диаметр в семь-девять раз больше диаметра Земли и меньше по площади, чем расположенное рядом пятно AR2674.