Орбитальная обсерватория солнечной динамики зафиксировала новую вспышку на Солнце

Слуцкий извинился перед болельщиками "Халла" за крупное поражение от "Дерби"Спорт 9 сентября, 0:38
Путин примет участие в праздновании 870-летия МосквыОбщество 9 сентября, 0:19
Испанская компания вновь выбрала "Протон" для вывода на орбиту своего спутникаКосмос 9 сентября, 0:01
"Халл" Слуцкого пропустил пять безответных мячей от "Дерби" в матче чемпионшипаСпорт 8 сентября, 23:52
Орбитальная обсерватория солнечной динамики зафиксировала новую вспышку на СолнцеКосмос 8 сентября, 23:39
СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью DiorПроисшествия 8 сентября, 23:36
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 58Происшествия 8 сентября, 23:30
МОК будет следить за расследованием дела о коррупции при выборах страны-хозяйки ОИ-2016Спорт 8 сентября, 23:16
Московское "Динамо" на днях подпишет новый контракт с хоккеистом ТерещенкоСпорт 8 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Орбитальная обсерватория солнечной динамики зафиксировала в пятницу вспышку на Солнце в том же районе, где в среду произошла самая мощная за последние годы вспышка категории Х9.3.
Как сообщила в пятницу пресс-служба NASA, новой вспышке присвоена категория М8.1, что означает мощность примерно в 10 раз меньшую, чем вспышка категории Х. Это уже шестая значительная по масштабам вспышка на Солнце за последние дни, отметила НАСА.
Солнечное пятно AR2673, где зарегистрированы вспышки, имеет диаметр в семь-девять раз больше диаметра Земли и меньше по площади, чем расположенное рядом пятно AR2674.