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Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" установили на старт на Байконуре

Космос
10 сентября, 7:31 UTC+3 БАЙКОНУР /Казахстан/ 10, сентября. /ТАСС

Запуск корабля к Международной космической станции запланирован на 00:17 мск 13 сентября

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БАЙКОНУР /Казахстан/, 10 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-06", который 13 сентября доставит на МКС новый экипаж, установлена на стартовый стол на космодроме Байконур. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

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"По решению госкомиссии ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06" вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовый комплекс", - сказал представитель госкорпорации.

Запуск корабля к МКС намечен на 00:17 мск 13 сентября с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). В 05:57 мск того же дня "Союз" должен пристыковаться к российскому модулю МКС "Поиск".

На орбиту отправятся российский космонавт Александр Мисуркин (командир корабля), американские астронавты Марк Ванде Хай (бортинженер-1) и Джозеф Акаба (бортинженер-2). Планируемая продолжительность полета новой экспедиции - 167 суток.

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