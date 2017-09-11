"Протон-М" выведет на орбиту с Байконура спутник связи Amazonas-5

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с испанским спутником связи Amazonas-5 стартует в понедельник с космодрома Байконур в Казахстане.

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Об этом сообщили в Государственном космическом научно-производственном центре (ГКНЦП) им. Хруничева - производителе ракет "Протон".

"Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" запланирован на 11 сентября с пусковой установки 39 пл. 200 космодрома Байконур в 22:23 мск", - сказали в Центре.

Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен компанией Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Контракт на запуск испанского спутника с помощью "Протона-М" и разгонного блока "Бриз-М" заключила компания International Launch Services (США), имеющая эксклюзивное право на маркетинг "Протонов". ILS - дочернее предприятие ГКНЦП им. Хруничева.

Предстоящий запуск с Amazonas-5 должен стать 95-м пуском ракеты-носителя "Протон" по контрактам, заключенным ILS.

План запуска

Через две минуты после старта произойдет отделение от ракеты-носителя "Протон-М" первой ступени. Спустя три с половиной минуты отделится вторая ступень, а затем и створки головного обтекателя, защищающие космический аппарат в атмосфере. Космический аппарат Amazonas-5 вместе с разгонным блоком "Бриз-М" будет выведен третьей ступенью ракеты на опорную орбиту спустя 582 секунды, в 22:33 мск.

Дальнейшее выведение космического аппарата на геопереходную орбиту продолжит разгонный блок. Общая длительность выведения Amazonas-5 на целевую орбиту (от старта ракеты до отделения космического аппарата от "Бриза- М") составит 9 часов 12 минут и состоится в 7:35 мск 12 сентября. После этого аппарат будет передан на управление заказчику.