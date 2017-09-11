Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Протон-М" выведет на орбиту с Байконура спутник связи Amazonas-5

Космос
11 сентября, 0:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Пуск запланирован на 22:23 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Роскосмос/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с испанским спутником связи Amazonas-5 стартует в понедельник с космодрома Байконур в Казахстане.

СПЕЦПРОЕКТ

Просто космос

От Гагарина до "ЭкзоМарса"

Об этом сообщили в Государственном космическом научно-производственном центре (ГКНЦП) им. Хруничева - производителе ракет "Протон".

"Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" запланирован на 11 сентября с пусковой установки 39 пл. 200 космодрома Байконур в 22:23 мск", - сказали в Центре.

Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен компанией Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Контракт на запуск испанского спутника с помощью "Протона-М" и разгонного блока "Бриз-М" заключила компания International Launch Services (США), имеющая эксклюзивное право на маркетинг "Протонов". ILS - дочернее предприятие ГКНЦП им. Хруничева.

Предстоящий запуск с Amazonas-5 должен стать 95-м пуском ракеты-носителя "Протон" по контрактам, заключенным ILS.

План запуска

Через две минуты после старта произойдет отделение от ракеты-носителя "Протон-М" первой ступени. Спустя три с половиной минуты отделится вторая ступень, а затем и створки головного обтекателя, защищающие космический аппарат в атмосфере. Космический аппарат Amazonas-5 вместе с разгонным блоком "Бриз-М" будет выведен третьей ступенью ракеты на опорную орбиту спустя 582 секунды, в 22:33 мск.

Дальнейшее выведение космического аппарата на геопереходную орбиту продолжит разгонный блок. Общая длительность выведения Amazonas-5 на целевую орбиту (от старта ракеты до отделения космического аппарата от "Бриза- М") составит 9 часов 12 минут и состоится в 7:35 мск 12 сентября. После этого аппарат будет передан на управление заказчику.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Пять торнадо сформировались во Флориде
3
Единый день голосования-2017: обычная явка, прогнозируемые результаты
4
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины
5
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
6
В России завершился единый день голосования
7
На Солнце произошла новая мощная вспышка класса Х
Темы дня
Новости партнеров
Реклама