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Пресс-конференция нового экипажа МКС перед полетом на станцию. Видеотрансляция

Космос
11 сентября, 17:01 UTC+3

В новой экспедиции участвуют российский астронавт Александр Мисуркин, а также американские астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба

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Ruptly

На космодроме Байконур проходит предполетная пресс-конференция нового экипажа МКС. 13 сентября на станцию отправятся российский космонавт Александр Мисуркин (командир корабля), а также американские астронавты Марк Ванде Хай (бортинженер-1) и Джозеф Акаба (бортинженер-2). 

Для россиянина это будет уже второй полет на МКС, Акаба отправится на станцию в третий. Ванде Хай ранее в космос не летал.

Экипаж на станцию доставит пилотируемый корабль "Союз МС-06". Ракета-носитель "Союз-ФГ" уже установлена на стартовый стол.

Планируемая продолжительность новой экспедиции - 167 суток.

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