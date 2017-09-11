Пресс-конференция нового экипажа МКС перед полетом на станцию. Видеотрансляция

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Ruptly
На космодроме Байконур проходит предполетная пресс-конференция нового экипажа МКС. 13 сентября на станцию отправятся российский космонавт Александр Мисуркин (командир корабля), а также американские астронавты Марк Ванде Хай (бортинженер-1) и Джозеф Акаба (бортинженер-2).
Для россиянина это будет уже второй полет на МКС, Акаба отправится на станцию в третий. Ванде Хай ранее в космос не летал.
Экипаж на станцию доставит пилотируемый корабль "Союз МС-06". Ракета-носитель "Союз-ФГ" уже установлена на стартовый стол.
Планируемая продолжительность новой экспедиции - 167 суток.