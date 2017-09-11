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Роскосмос: вспышки на Солнце не повлияли на здоровье экипажа МКС

Космос
11 сентября, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В пресс-службе ведомства сообщили, что после очередной на поверхности Солнца экипаж МКС получил рекомендации сократить количество посещений зон станции, менее защищенных от солнечной радиации

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сильная солнечная активность не повлияла на здоровье экипажа Международной космической станции (МКС), все эксперименты на борту МКС проводятся по графику, сообщили в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

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"По данным Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, в последние несколько дней было отмечено повышение солнечной активности. Мощные вспышки на Солнце являются причиной повышения радиационного фона в околоземном пространстве и могут рассматриваться как потенциальная опасность для космонавтов на борту МКС. Существующая конструкция МКС позволяет обеспечить достаточную радиационную защиту экипажа в периоды повышенной солнечной активности. По данным радиометра и дозиметров, постоянно работающих на МКС, показатели радиации на станции остаются в пределах допустимых значений - дополнительный уровень радиации менее суточной нормы", - сказали в госкорпорации.

Тем не менее, после поступления информации об очередной вспышки на поверхности Солнца, космонавт Сергей Рязанский получил рекомендации медицинской службы Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС в ближайшие двое суток сократить количество посещений зон на МКС, менее защищенных от солнечной радиации. Аналогичные рекомендации от своих медицинских служб получили и коллеги Рязанского - американец Рэндолф Брезник и европейский астронавт Паоло Несполи.

"График проведения экспериментов на российском сегменте МКС остается без изменений", - сказал первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" - руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, которого процитировали в Роскосмосе.

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