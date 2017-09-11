Космонавты новой экспедиции МКС будут искать жизнь на внешней поверхности станции

БАЙКОНУР, /Казахстан/, 11 сентября. /ТАСС/. Участники новой экспедиции на МКС, которая отправится в космос 13 сентября, проведут более 200 опытов по российской и американской программам, в том числе проведут эксперимент по поиску микроорганизмов на внешней обшивке станции. Об этом сообщил в понедельник командир корабля "Союз МС-06" Александр Мисуркин.

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"Так как я пилот по образованию, расскажу о своем самом любимом эксперименте - это выход в открытый космос. Там мы проводим эксперимент по наличию жизни на поверхности станции. Кто бы мог подумать, что там она может быть, ведь такие перепады температур - +100, -100. И все же она есть", - сказал он на предполетной конференции.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил об обнаружении в ходе эксперимента "Тест" следов морского планктона на поверхности иллюминатора станции. При этом он затруднился уточнить, каким образом они могли туда попасть.

Выход в космос по российской программе запланирован на январь 2018 года. Мисуркин будет работать за бортом станции вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, который прибудет на МКС в декабре.

Мисуркин уточнил, что в целом по программе российского сегмента в рамках новой экспедиции будут проведены 56 экспериментов. Бортинженер "Союза" астронавт NASA Марк Ванде Хай уточнил, что по американской программе планируется выполнить более 150 экспериментов.

Вспышки на Солнце не помешают

Мисуркин также сообщил, что солнечная активность не помешает полету "Союза МС-06" к МКС.

"На самом деле с нашей стороны были определенные опасения, связанные с тем, что такая активность Солнца нагревает атмосферу и она расширяется, тем самым влияет на полет МКС и на баллистику. Но в итоге все хорошо, и слава богу. Мы планируем стартовать в заданное время и лететь на станцию по четырехвитковой схеме", - сказал Мисуркин.

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек, затем 6 сентября последовали две более мощных вспышки. В течение ночи и дня 7 сентября зафиксированы еще четыре вспышки, а 8 сентября - еще две. 10 сентября, около 19.00 мск, последовала еще одна мощная вспышка. Она случилась в тот момент, когда ученые уже ожидали окончания серии из-за ухода солнечных пятен, генерирующих вспышки за видимый с Земли край солнечного диска.

Об индикаторе невесомости

Индикатор невесомости корабля "Союз МС-06" собрали из деталей советского космического челнока "Буран", сообщил Мисуркин.

"Нашим индикатором невесомости является макет первого спутника Земли. Что символично: он был изготовлен в Ракетно-космической корпорации "Энергия", которая изготовила первый спутник. И что символично - эта модель изготовлена из деталей "Бурана", нашего космического челнока", - рассказал Мисуркин.

Так называемый индикатор невесомости - это, как правило, талисман или игрушка, которая подвешивается над лежащим в ложементах внутри тесного "Союза" экипажем. Когда корабль выходит на траекторию полета к станции, наступает невесомость и "индикатор" всплывает к потолку.

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-06" запланирован на 00:17 мск 13 сентября. В основной экипаж корабля вошли, кроме Мисуркина, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, в дублирующий - россиянин Антон Шкаплеров и американцы Скотт Тингл и Шеннон Уокер. Планируемая продолжительность полета новой экспедиции - 167 суток.