Пилотируемый корабль "Союз МС-03" с тремя членами экипажа вышел на орбиту

БАЙКОНУР /Казахстан/, 13 сентября. /ТАСС/. Транспортный космический корабль "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС), стартовавший с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-ФГ", вышел в среду на околоземную орбиту и начал автономный полет к МКС. Об этом сообщил ТАСС представитель госкорпорации "Роскосмос".

"Штатное отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" состоялось через 528 секунд после старта, примерно в 00:26 мск", - сказал собеседник агентства.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с первой площадки Байконура (Гагаринский старт) в 00:17 мск. На борту "Союз МС-06" находятся командир корабля, российский космонавт Александр Мисуркин и два бортинжинера - астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

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В ходе трансляции запуска в момент наступления невесомости, свидетельствующий о выходе на расчетную орбиту полета к МКС, к "потолку" корабля всплыл "индикатор невесомости" - модель первого искусственного спутника Земли. Как сообщил ранее на предполетной пресс-конференции Мисуркин, она была сделана специалистами РКК "Энергия" из деталей советского космического челнока "Буран".

Автономный полет корабля пройдет по укороченной шестичасовой схеме - корабль перед стыковкой со станцией совершит четыре витка вокруг Земли. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 05:57 мск. Переход экипажа с "Союза" на орбитальную станцию планируется с 07:40 до 08:10 мск.

Длительность миссии нового экипажа на орбите составит 167 суток. В ходе пребывания на станции экипажу предстоит работа с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс МС", работа с американскими грузовыми кораблями Dragon и Cygnus, выполнение программы научных прикладных исследований, выход в открытый космос, а также проведение бортовых фото- и видеосъемок и многое другое.

По программе российского сегмента МКС в ходе новой экспедиции планируется выполнить 56 экспериментов, американского - более 150. В частности, российские космонавты Мисуркин и Антон Шкаплеров (который прибудет на станцию в декабре) в ходе выхода в открытый космос в феврале 2018 года проведут эксперимент по поиску жизни на внешней поверхности орбитальной станции.

Корабль

"Союз МС" ("МС" - "модернизированные системы") - новый российский пилотируемый космический корабль из серии "Союз". Первый корабль новой серии стартовал к МКС 7 июля этого года. "Союз МС", как и предыдущая версия ("Союз ТМА-М"), создан на базе серии "Союз ТМА" (эксплуатировался в 2002-2011 годах) путем глубокой модернизации. "Союз МС" отличается обновленной командно-телеметрической системой, способной работать через спутники-ретрансляторы "Луч", новой системой сближения и стыковки "Курс-НА" и другим оборудованием. Кроме того, на кораблях новой серии улучшена система электропитания, а солнечные батареи вырабатывают больше энергии.