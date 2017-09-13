Китайский грузовик "Тяньчжоу-1" успешно пристыковался к космическому модулю "Тяньгун-2"

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ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-1" в автоматическом режиме успешно пристыковался к находящейся на орбите космической лаборатории "Тяньгун-2". Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.
Как отмечается в репортаже, стыковка протекала по ускоренной схеме и заняла в общей сложности шесть с половиной часов. Это уже третья подобная сцепка космических кораблей в ускоренном режиме. Ранее подобная операция занимала около двух дней.
"Тяньчжоу-1" был запущен 20 апреля с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход - 7"). Основной задачей его полета была отработка технологии стыковки в разных режимах с модулем "Тяньгун-2" и заправка лаборатории топливом. 22 апреля и 19 июня были осуществлены две стыковки, в ходе которых тестировались возможности управления двумя кораблями, а также технология выхода на их сближение с разных направлений.
Грузовой корабль в третий раз заправит модуль, после чего вернется на Землю. Первые две подобные операции совершались 27 апреля и 15 июня. Как отмечает телеканал, Китай стал третьей страной мира после России и США, освоившей технологию дозаправки кораблей, которая является критически важной для развертывания на орбите национальной космической станции.
"Тяньчжоу-1" сконструирован для доставки в космос до 6 тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", доставляя необходимое оборудование для работы космической лаборатории.
Китай в последние годы активно продвигает комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собираются ввести в эксплуатацию к 2022 году.