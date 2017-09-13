Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китайский грузовик "Тяньчжоу-1" успешно пристыковался к космическому модулю "Тяньгун-2"

Космос
13 сентября, 6:20 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, сентября. /ТАСС

Стыковка протекала по ускоренной схеме и заняла в общей сложности шесть с половиной часов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-1" в автоматическом режиме успешно пристыковался к находящейся на орбите космической лаборатории "Тяньгун-2". Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

Как отмечается в репортаже, стыковка протекала по ускоренной схеме и заняла в общей сложности шесть с половиной часов. Это уже третья подобная сцепка космических кораблей в ускоренном режиме. Ранее подобная операция занимала около двух дней.

"Тяньчжоу-1" был запущен 20 апреля с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход - 7"). Основной задачей его полета была отработка технологии стыковки в разных режимах с модулем "Тяньгун-2" и заправка лаборатории топливом. 22 апреля и 19 июня были осуществлены две стыковки, в ходе которых тестировались возможности управления двумя кораблями, а также технология выхода на их сближение с разных направлений.

Грузовой корабль в третий раз заправит модуль, после чего вернется на Землю. Первые две подобные операции совершались 27 апреля и 15 июня. Как отмечает телеканал, Китай стал третьей страной мира после России и США, освоившей технологию дозаправки кораблей, которая является критически важной для развертывания на орбите национальной космической станции.

"Тяньчжоу-1" сконструирован для доставки в космос до 6 тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", доставляя необходимое оборудование для работы космической лаборатории.

Китай в последние годы активно продвигает комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собираются ввести в эксплуатацию к 2022 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
2
Наталкинское месторождение позволит России выйти на второе место по производству золота
3
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
4
NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена
5
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
6
РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
7
Apple презентовал флагман iPhone X
Темы дня
Новости партнеров
Реклама