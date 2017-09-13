Космический корабль "Союз МС-06" пристыковался к МКС

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-06" с экипажем новой экспедиции МКС на борту в среду пристыковался к станции в автоматическом режиме, сообщил ТАСС представитель Роскосмоса.
"Корабль причалил к малому исследовательскому модулю "Поиск" в расчетное время, 00:58 мск, пристыковался к станции в автоматическом режиме", - сказал он.
Экипаж корабля перейдет на борт Международной космической станции после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией, ожидаемое время перехода - с 07:40 до 08:10 мск.
На "Союзе" на станцию прибыли космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, планируемая продолжительность их пребывания на орбите -167 суток. На борту МКС их ждут российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт ЕКА Паоло Несполи.
В ходе пребывания на станции экипажу предстоит работа с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс МС", работа с американскими грузовыми кораблями Dragon и Cygnus, выполнение программы научных прикладных исследований, выход в открытый космос, а также проведение бортовых фото- и видеосъемок и многое другое.
По программе российского сегмента МКС в ходе новой экспедиции планируется выполнить 56 экспериментов, американского - более 150. В частности, российские космонавты Мисуркин и Антон Шкаплеров (который прибудет на станцию в декабре) в ходе выхода в открытый космос в феврале 2018 года проведут эксперимент по поиску жизни на внешней поверхности орбитальной станции.