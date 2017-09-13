Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипаж новой экспедиции перешел с корабля "Союз" на борт МКС

Космос
13 сентября, 8:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Космонавту "Роскосмоса" Александру Мисуркину и астронавтам NASA Марку Ванде Хаю и Джозефу Акабе предстоит провести на станции 167 суток

Поделиться
Материал из 1 страницы
Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на космодроме Байконур. 13 сентября

Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на космодроме Байконур. 13 сентября

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-06", который в среду пристыковался к модулю "Поиск" МКС в 05:55 мск, открыл переходный люк и перешел на борт станции, сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами (ЦУП).

Смотрите также

Космический корабль "Союз МС-06" пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-06" с тремя членами экипажа вышел на орбиту

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" установили на старт на Байконуре

Для обеспечения запуска "Союза" на оперативные аэродромы перебазирована авиация ЦВО

"Переходные люки открыты, экипаж "Союза" перешел на борт МКС", - сказал представитель ЦУП.

На "Союзе" на станцию прибыли космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, которым предстоит находиться на МКС в течение 167 суток. На борту станции их ждут российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт ЕКА Паоло Несполи.

В ходе пребывания на станции экипажу предстоит работа с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс МС", американскими грузовыми кораблями Dragon и Cygnus, выполнение программы научных прикладных исследований, выход в открытый космос, а также проведение бортовых фото- и видеосъемок и др.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-06" стартовала с первой площадки космодрома Байконур (Гагаринский старт) в 00:17 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Италия Россия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
2
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
3
День X: насколько хороши новые модели iPhone
4
Водитель сбил трех человек на тротуаре в Петербурге
5
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
6
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
7
РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама