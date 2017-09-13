Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В NASA уверены, что экспедиция на Марс может состояться в ближайшие 20 лет

Космос
13 сентября, 8:48 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Вместе с тем, по словам помощника директора ведомства Томаса Зурбукена, для того, чтобы экспедиция состоялась, требуется решить ряд проблем технического плана

Поделиться
Материал из 1 страницы
Помощник директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томас Зурбукен

Помощник директора NASA Томас Зурбукен

© EPA/JIM LO SCALZO

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Полет человека на Марс может состояться в ближайшие 20 лет. Уверенность в этом высказал Томас Зурбукен, помощник директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ответственный за научные миссии.

В интервью газете Blick Зурбукен, являющийся уроженцем Швейцарии и выпускником Бернского университета, заявил: "Вполне возможно, что в течение ближайших 20 лет мы сможем отправить людей на Марс". Вероятно, это произойдет в 2030-е годы, добавил он, пояснив, что сроки зависят от бюджета NASA и от его партнеров.

Смотрите также

Российские эксперты оценили возможность полета к Марсу совместно с США

Вместе с тем, для того, чтобы экспедиция состоялась, требуется решить ряд проблем технического плана. "Мы все еще слишком медленные, - сказал Зурбукен. - Мы должны разработать гораздо более быстрые ракеты. Во-вторых, системы обеспечения жизнедеятельности должны быть более эффективными, чем на нынешней космической станции. Они должны быть более надежными, поскольку мы не можем быстро отослать их в ремонт. Мы будем находиться в полном отрыве на протяжении нескольких лет".

Изучение Марса эксперт считает "стратегически важной" задачей. В частности, нужно будет доставить на Землю образцы грунта из различных районов планеты. На настоящий момент есть лишь несколько кусков метеоритов, которые, по предположениям, имеют марсианское происхождение.

"Мы отправим в 2020 году Mars Exploration Rover. Он подготовит образцы, на основе которых мы хотели бы более точно узнать, была ли планета обитаема, а также получить сведения о ее развитии", - отметил он.

Помимо полета на Марс, среди главных задач Зурбукен назвал исследование спутника Юпитера - Европы и изучение Вселенной при помощи орбитального телескопа James Webb, запуск которого планируется на 2018 год. По его словам, следует продолжать искать ответ на вопрос о возможности жизни вне Земли, а для этого нужно изучить "огромный океан, обнаруженный под слоем льда на спутнике Европа, обращающемся вокруг Юпитера".

Что же касается запуска в космос телескопа, то астрономы получат возможность лучше узнать историю формирования Вселенной. Кроме того, James Webb поможет человечеству "пойти дальше и открыть новые земли", заключил помощник директора NASA.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
2
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
3
День X: насколько хороши новые модели iPhone
4
Водитель сбил трех человек на тротуаре в Петербурге
5
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
6
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
7
РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама