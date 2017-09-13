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Медведев утвердил Концепцию ФЦП по развитию космодромов на 2017-25 гг.

Космос
13 сентября, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Объем финансирования программы составит более 340 млрд рублей

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Концепцию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

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Как отмечается на портале, "в целях создания на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов будет принята федеральная целевая программа "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". "Подписанным распоряжением утверждена Концепция будущей ФЦП", - отмечается в сообщении.

Как сообщил ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, объем финансирования из бюджета ФЦП развития космодромов на период 2017-2025 гг составит более 340 млрд рублей. Глава кабмина отметил, что ФЦП направлена на то, чтобы сохранить позиции РФ в космической сфере и обеспечить гарантированный и независимый доступ России в космос. По словам Медведева, нужно принять целый ряд шагов для решения научно- исследовательских задач, обеспечения интересов обороны и безопасности и выполнения коммерческих проектов в области космоса.

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