Падалка считает, что начальником ЦПК должен быть не космонавт

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский космонавт Геннадий Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности космических полетов, считает, что в случае смены руководства Центра подготовки космонавтов (ЦПК) его новым начальником должен стать не космонавт. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя сообщения о возможной смене руководителя ЦПК.
"Перед увольнением из отряда космонавтов я говорил с руководителями разного уровня из отрасли и вне ее, но отвечающих за космическую отрасль, и настаивал на том, что следующим начальником Центра не должен быть космонавт. Скажу честно, никакого секрета я не открыл. Многие и сами это понимали", - сказал Падалка.
Он пояснил, что нужен человек со стороны, совершенно нейтральный к сложившейся ситуации, с опытом управления подобными организациями и с независимым мнением, чтобы "избежать в будущем манипулирования со стороны части отряда космонавтов начальником Центра и наоборот".
По словам Падалки, период, когда начальником ЦПК был космонавт, настоящий профессионал, человек с авторитетом и в возрасте, давно прошел. "Золотой середины в последнее время не получается, и все отношения между отрядом и начальником Центра сводились к одному: либо слишком панибратские, либо предельно натянутые. Это очень мешало работе на протяжении последних пяти лет и "лихорадило" Центр", - пояснил космонавт.
При этом, по его мнению, одним из заместителей начальника ЦПК по подготовке космонавтов обязательно должен быть опытный космонавт.
Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась информация, что в ближайшее время в руководстве подмосковного ЦПК имени Гагарина произойдут кадровые перестановки. Вместо космонавта Юрия Лончакова, руководившего центром с марта 2014 года, ЦПК возглавит гендиректор летно-исследовательского института имени Громова Павел Власов.
Причем, отмечалось в публикации издания со ссылкой на источник в правительстве, вопросы к Лончакову и в целом к Центру появились после того, как в правительстве прочли письмо Падалки, критикующее деятельность нынешнего руководства ЦПК. Также собеседники "Коммерсанта" утверждают, что инициатором перестановок выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Как заявили ТАСС в этой связи в аппарате вице-премьера, Рогозин не принимал решения об увольнении начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова. Там пояснили, что "коллегия ВПК согласовывает назначения руководителей стратегических научных и производственных предприятий Роскосмоса, но ЦПК к ним не относится".
Корреспонденту ТАСС не удалось дозвониться до начальника ЦПК Юрия Лончакова. В Роскосмосе информацию о возможном уходе Лончакова с поста главы ЦПК не комментируют.
Падалка считает, что Власов является подходящей кандидатурой на пост начальника ЦПК. "Мне сложно комментировать, поскольку официальной точки зрения со стороны Роскосмоса по планируемым переменам в Центре подготовки космонавтов нет. Если все так, как пишут в прессе, то очень здорово. Теперь по самому назначению - блестящий выбор, по многим причинам", - сказал Падалка.
По его мнению, новое назначение, в частности, благоприятно скажется не только на самом Центре, но и на взаимоотношениях между ЦПК и ЗАТО "Звездный городок". "Там тоже хватало проблем в отношениях", - добавил космонавт.
Геннадий Падалка ушел из отряда космонавтов в апреле этого года. Свое решение он мотивировал отсутствием перспектив отправиться в шестой космический полет, чтобы установить рекорд 1000-суточного пребывания в космосе. Сейчас на его счету 878 суток в космосе.