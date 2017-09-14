Падалка считает, что начальником ЦПК должен быть не космонавт

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский космонавт Геннадий Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности космических полетов, считает, что в случае смены руководства Центра подготовки космонавтов (ЦПК) его новым начальником должен стать не космонавт. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя сообщения о возможной смене руководителя ЦПК.

"Перед увольнением из отряда космонавтов я говорил с руководителями разного уровня из отрасли и вне ее, но отвечающих за космическую отрасль, и настаивал на том, что следующим начальником Центра не должен быть космонавт. Скажу честно, никакого секрета я не открыл. Многие и сами это понимали", - сказал Падалка.

Он пояснил, что нужен человек со стороны, совершенно нейтральный к сложившейся ситуации, с опытом управления подобными организациями и с независимым мнением, чтобы "избежать в будущем манипулирования со стороны части отряда космонавтов начальником Центра и наоборот".

По словам Падалки, период, когда начальником ЦПК был космонавт, настоящий профессионал, человек с авторитетом и в возрасте, давно прошел. "Золотой середины в последнее время не получается, и все отношения между отрядом и начальником Центра сводились к одному: либо слишком панибратские, либо предельно натянутые. Это очень мешало работе на протяжении последних пяти лет и "лихорадило" Центр", - пояснил космонавт.

При этом, по его мнению, одним из заместителей начальника ЦПК по подготовке космонавтов обязательно должен быть опытный космонавт.

Рогозин не принимал решения

Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась информация, что в ближайшее время в руководстве подмосковного ЦПК имени Гагарина произойдут кадровые перестановки. Вместо космонавта Юрия Лончакова, руководившего центром с марта 2014 года, ЦПК возглавит гендиректор летно-исследовательского института имени Громова Павел Власов.

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Причем, отмечалось в публикации издания со ссылкой на источник в правительстве, вопросы к Лончакову и в целом к Центру появились после того, как в правительстве прочли письмо Падалки, критикующее деятельность нынешнего руководства ЦПК. Также собеседники "Коммерсанта" утверждают, что инициатором перестановок выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Как заявили ТАСС в этой связи в аппарате вице-премьера, Рогозин не принимал решения об увольнении начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова. Там пояснили, что "коллегия ВПК согласовывает назначения руководителей стратегических научных и производственных предприятий Роскосмоса, но ЦПК к ним не относится".

Корреспонденту ТАСС не удалось дозвониться до начальника ЦПК Юрия Лончакова. В Роскосмосе информацию о возможном уходе Лончакова с поста главы ЦПК не комментируют.

Власов подходящая кандидатура

Падалка считает, что Власов является подходящей кандидатурой на пост начальника ЦПК. "Мне сложно комментировать, поскольку официальной точки зрения со стороны Роскосмоса по планируемым переменам в Центре подготовки космонавтов нет. Если все так, как пишут в прессе, то очень здорово. Теперь по самому назначению - блестящий выбор, по многим причинам", - сказал Падалка.

По его мнению, новое назначение, в частности, благоприятно скажется не только на самом Центре, но и на взаимоотношениях между ЦПК и ЗАТО "Звездный городок". "Там тоже хватало проблем в отношениях", - добавил космонавт.

Геннадий Падалка ушел из отряда космонавтов в апреле этого года. Свое решение он мотивировал отсутствием перспектив отправиться в шестой космический полет, чтобы установить рекорд 1000-суточного пребывания в космосе. Сейчас на его счету 878 суток в космосе.