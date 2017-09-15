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Автоматическая станция Cassini войдет в атмосферу Сатурна и сгорит

Космос
15 сентября, 2:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС

Cтанция сделала последние снимки Сатура и 24 минуты спустя ее антенна была ориентирована на Землю для передачи последней серии снимков планеты-гиганта

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© NASA/JPL-Caltech via AP

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Автоматическая межпланетная станция Cassini войдет в пятницу в плотные слои атмосферы Сатурна и прекратит свое существование.

Как сообщили в четверг в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния), в 15:58 по времени восточного побережья США (22:58 мск 14 сентября) станция сделала последние снимки Сатура и 24 минуты спустя ее антенна была ориентирована на Землю для передачи последней серии снимков планеты-гиганта. Прием информации вела станция дальней космической связи в Канберре (Австралия).

Последние минуты полета

Последний этап "Великого финала" - так называют эту операцию специалисты NASA - наступит в 01:08 по времени восточного побережья США (08:08 мск). Станция пройдет мимо спутника Сатурна - Энцелада - и через 2 часа 7 минут после этого начнет последний маневр: в течение 5 минут ориентация станции будет изменена таким образом, чтобы бортовая аппаратура могла осуществлять замеры атмосферы Сатурна и постоянно передавать данные на Землю со скоростью 27 килобит в секунду.

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В 06:31 по времени восточного побережья США (14:31 мск) станция войдет в самые верхние слои атмосферы. В этот момент двигатели ориентации будут работать на 10% мощности, обеспечивая стабилизацию Cassini. Через минуту двигатели ориентации будут переведены на полную мощность. Остронаправленная антенна начнет терять связь с Землей и 83 минуты спустя, в 07:55 (14:55 мск) на Земле узнают, что станция прекратила свое существование.

По расчетам, станция прекратит свое существование в течение 1-2 минут - она полностью сгорит в атмосфере планеты. Специалисты NASA проводили моделирование процесса распада станции и пришли к выводу, что последним прекратит свое существование блок с радиоизотопным источником питания станции.

Как отметили эксперты Лаборатории реактивного движения, время окончательной потери сигнала станции может слегка измениться, если станция быстрее, чем показывают расчеты, будет терять скорость в атмосфере Сатурна.

За входом Cassini в атмосферу Сатурна будут наблюдать телескопы с Земли, однако условия для наблюдения, как отметила эксперт NASA Линда Спайкер, не слишком благоприятные: станция войдет в атмосферу на освещенной стороне Сатурна.

Исследования системы Сатурна

Экспедиция Cassini началась еще в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна и Титана, в том числе доставка на спутник спускаемого модуля Huygens. С этой задачей Cassini успешно справился в 2005 году. Миссия является совместным проектом NASA, а также Европейского и Итальянского космических агентств.

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Станция Cassini войдет 15 сентября в атмосферу Сатурна и прекратит существование

В апреле текущего года ученые объявили о том, что Cassini  обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни. В октябре 2015 года Cassini пролетел примерно в 50 км от поверхности южного полюса Энцелада и взял пробы для химического анализа состава его "фонтанов" - бьющих из расщелин в ледовой коре струй воды с частицами льда, которые питает находящийся под поверхностью океан. Исследование продолжалось полтора года, и в итоге ученым удалось обнаружить молекулярный водород, наиболее вероятным источником которого специалисты называют гидротермальные реакции.

В 2012 году было объявлено о получении при помощи инструментов, установленных на Cassini, доказательств существования океана на глубине 100 км под ледяной поверхностью Титана и сотен озер и трех морей в полярных регионах этого спутника Сатурна.

Планы дальнейших исследований

На состоявшейся в канун "Великого финала" пресс-конференции в NASA журналистов интересовал вопрос о том, можно ли ожидать в обозримом будущем отправки новых станций к Сатурну. Как отметил руководитель отдела планетарных исследований NASA Джим Грин, предложения по исследованию системы Сатурна, в первую очередь спутников планеты-гиганта - Титана и Энцелада - включены в перспективный план NASA "Новые горизонты". Рассмотрение этого плана, по его словам, продолжается.

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