Ученые РФ и Финляндии установили, что "питерский метеорит" мог упасть у озера Селигер

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (УрФУ) установили, что небесное тело, полет которого был зафиксирован видеорегистраторами ночью 12 сентября над западной частью России, могло упасть в районе озера Селигер в Тверской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Сотрудники лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ вместе с коллегами из Финляндии обработали данные финской болидной сети и результаты видеосъемок полета болида, который пронесся над западной частью России ночью 12 сентября. Они установили, что "питерский" болид завершил путь в Тверской области в районе озера Селигер", - говорится в сообщении.

По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, предполагается, что изначально болид был размера около метра и весил тонну, но до Земли долетели только небольшие осколки. "Финские коллеги заняты вычислением вариантов рассеивания, поэтому точное место падения еще не установлено. Предварительно, это район озера Селигер, нам еще предстоит построить траекторию полета", - рассказал Гроховский.

В пресс-службе добавили, что полет болида наблюдали жители Санкт-Петербурга, Смоленска, Новгорода, Подмосковья и юго-восточной Финляндии. "В ночь на 12 сентября над западной частью России пронесся яркий огненный шар и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Поскольку больше всего очевидцев было в Ленинградской области, то и называли его чаще всего "питерским метеоритом", - уточнили в вузе.

Ранее группа ученых из Иркутска, Екатеринбурга и Хельсинки рассчитала основные параметры и примерную траекторию движения болида, который пролетел в небе над Бурятией и Иркутской областью 25 октября 2016 года. Рассчитать параметры удалось благодаря данным с камер наружного наблюдения и видеорегистраторов жителей. Специалисты отмечают, что такие камеры необходимы для того, чтобы фиксировать космические объекты и отслеживать траекторию их полета, поэтому в регионах необходимо развивать сеть камер наблюдения.

На данный момент наблюдательные фото- и видеокамеры уже располагаются в трех разных точках на территории Урала и фиксируют явления, которые происходят в атмосфере Земли. Результаты наблюдений позволяют определить методами небесной механики и болидной физики скорость и траекторию объектов. Также во время уральской проектной смены в образовательном центре "Сириус" в Сочи была установлена еще одна камера на крыше научного клуба.