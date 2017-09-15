Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Автоматическая межпланетная станция Cassini вошла в пятницу в плотные слои атмосферы Сатурна и прекратила свое существование.

По расчетам специалистов NASA, станция вошла в самые верхние слои атмосферы планеты в 06:31 по времени восточного побережья США (13:31 мск). Примерно через минуту после этого передача научной информации со станции прекратится. Спустя 83 минуты, ориентировочно в 07:55 (14:55 мск), последний сигнал со станции достигнет Земли. Как отметили эксперты Лаборатории реактивного движения, время окончательной потери сигнала станции может слегка измениться, если станция быстрее, чем показывают расчеты, будет терять скорость в атмосфере Сатурна.

Специалисты NASA проводили компьютерное моделирование процесса распада станции и пришли к выводу, что последним прекратит свое существование блок с радиоизотопным источником питания станции, использующего плутоний-238.

За входом Cassini в атмосферу Сатурна наблюдают телескопы с Земли, однако условия для наблюдения, как отметила в среду в беседе с журналистами эксперт NASA Линда Спайкер, не слишком благоприятные: станция входит в атмосферу на освещенной стороне Сатурна.

Планы дальнейших исследований

На состоявшейся в канун "Великого финала" пресс-конференции в NASA журналистов интересовал вопрос о том, можно ли ожидать в обозримом будущем отправки новых станций к Сатурну.

Как отметил руководитель отдела планетарных исследований NASA Джим Грин, предложения по исследованию системы Сатурна, в первую очередь спутников планеты - Титана и Энцелада - включены в перспективный план NASA "Новые горизонты". Рассмотрение этого плана, по его словам, продолжается.

Опыт, накопленный за годы полета станции Cassini, будет использован при подготовке автоматической станции Europa Clipper, которую NASA планирует вывести на траекторию полета к Юпитеру в 2020-х годах для исследования планеты, а также ее спутника - Европы.