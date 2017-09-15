Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии

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Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы

Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы 15 сентября, 16:30

Тот же последний снимок Cassini в цвете © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Область Сатурна, где Cassini 15 сентября вошел в атмосферу планеты и сгорел © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Центр управления полетами в Лаборатории реактивного движения NASA, специалисты которой контролировали работу Cassini © EPA-EFE/NASA/Joel Kowsky

Спутник Сатурна Гиперион. Необычен тем, что внутри он, по мнению ученые, на 40% пуст © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Колька Сатурна настолько широки, что в них легко могла бы затеряться такая, например, планета, как Меркурий © EPA/NASA / JPL / SPACE SCIENCE INSTITUTE

Благодаря Cassini ученые доказали, что под поверхностью спутника Энцелад находится извергающийся время от времени океан. Ученые называют Энцелад "наиболее пригодным для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе за пределами Земли" © EPA/NASA

Шторм на Северном полюса Сатурна. "Глаз" шторма - порядка 2 тыс. км в поперечнике, а скорость вращения облаков - 150 метров в секунду © EPA/NASA/JPL-Caltech/SSI

Япет, третий по величине спутник Сатурна, открытый в 1671 году астрономом Джованни Доменико Кассини, в честь которого был назван зонд Cassini © EPA

Елена, ледяной спутник Сатурна со средним диаметром всего 32 км © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Солнце, скрывающееся за Сатурном. подсвечивает его кольца. Этот панорамный вид был создан путем объединения 165 изображений, сделанных Cassini широкоугольной камерой в сентябре 2006 года © EPA/NASA/JPL-Caltech/SSI

Энцелад, шестой по размеру спутник Сатурна, открытый астрономом Уильямом Гершелем в 1789 году © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Возмущения в атмосфере планеты после мощнейшего шторма. Его последствия хорошо видны на снимке Cassini даже после того, как сам шторм прекратился © EPA/NASA

Диона, ледяной спутник Сатурна. Снимки, сделанные Cassini, позволили ученым предположить, что под его поверхностью может находится океан © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Сатурн в инфракрасном излучении

© NASA/JPL/University of Leicester/University of Arizona

Диона, ледяной спутник Сатурна. Снимки, сделанные Cassini, позволили ученым предположить, что под его поверхностью может находится океан

© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Возмущения в атмосфере планеты после мощнейшего шторма. Его последствия хорошо видны на снимке Cassini даже после того, как сам шторм прекратился

© EPA/NASA

Энцелад, шестой по размеру спутник Сатурна, открытый астрономом Уильямом Гершелем в 1789 году

© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Солнце, скрывающееся за Сатурном. подсвечивает его кольца. Этот панорамный вид был создан путем объединения 165 изображений, сделанных Cassini широкоугольной камерой в сентябре 2006 года

© EPA/NASA/JPL-Caltech/SSI

Елена, ледяной спутник Сатурна со средним диаметром всего 32 км

© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

© EPA/NASA/JPL/HO

Япет, третий по величине спутник Сатурна, открытый в 1671 году астрономом Джованни Доменико Кассини, в честь которого был назван зонд Cassini

© EPA

Шторм на Северном полюса Сатурна. "Глаз" шторма - порядка 2 тыс. км в поперечнике, а скорость вращения облаков - 150 метров в секунду

© EPA/NASA/JPL-Caltech/SSI

Благодаря Cassini ученые доказали, что под поверхностью спутника Энцелад находится извергающийся время от времени океан. Ученые называют Энцелад "наиболее пригодным для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе за пределами Земли"

© EPA/NASA

Колька Сатурна настолько широки, что в них легко могла бы затеряться такая, например, планета, как Меркурий

© EPA/NASA / JPL / SPACE SCIENCE INSTITUTE

Спутник Сатурна Гиперион. Необычен тем, что внутри он, по мнению ученые, на 40% пуст

© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Центр управления полетами в Лаборатории реактивного движения NASA, специалисты которой контролировали работу Cassini

© EPA-EFE/NASA/Joel Kowsky

Область Сатурна, где Cassini 15 сентября вошел в атмосферу планеты и сгорел

© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Последний снимок, сделанный Cassini 14 сентября 2017 года

© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute