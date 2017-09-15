Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии

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Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссииКосмос 15 сентября, 23:56
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15 сентября NASA обнародовало последний снимок, сделанный Cassini перед тем, как он вошел в верхние слои атмосферы Сатурна и сгорел.
За те годы, которые зонд работал на орбите планеты, ученые узнали фантастически много нового о Сатурне, его кольцах и многочисленных спутниках. Они нашли там титановые реки, подземные океаны, увидели метановые дожди и даже обнаружили "наиболее пригодное для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе", за исключением, разумеется, Земли.