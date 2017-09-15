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Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии

Космос
15 сентября, 23:56 UTC+3

Космический аппарат Cassini находился на орбите Сатурна 13 лет. Какой мы увидели эту планету и его спутники благодаря зонду-долгожителю - в фотогалерее ТАСС

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Сатурн в инфракрасном излучении
Сатурн в инфракрасном излучении
Сатурн в инфракрасном излучении
© NASA/JPL/University of Leicester/University of Arizona
Диона, ледяной спутник Сатурна. Снимки, сделанные Cassini, позволили ученым предположить, что под его поверхностью может находится океан
Диона, ледяной спутник Сатурна. Снимки, сделанные Cassini, позволили ученым предположить, что под его поверхностью может находится океан
Диона, ледяной спутник Сатурна. Снимки, сделанные Cassini, позволили ученым предположить, что под его поверхностью может находится океан
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Возмущения в атмосфере планеты после мощнейшего шторма. Его последствия хорошо видны на снимке Cassini даже после того, как сам шторм прекратился
© EPA/NASA
Энцелад, шестой по размеру спутник Сатурна, открытый астрономом Уильямом Гершелем в 1789 году
Энцелад, шестой по размеру спутник Сатурна, открытый астрономом Уильямом Гершелем в 1789 году
Энцелад, шестой по размеру спутник Сатурна, открытый астрономом Уильямом Гершелем в 1789 году
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Солнце, скрывающееся за Сатурном. подсвечивает его кольца. Этот панорамный вид был создан путем объединения 165 изображений, сделанных Cassini широкоугольной камерой в сентябре 2006 года
© EPA/NASA/JPL-Caltech/SSI
Елена, ледяной спутник Сатурна со средним диаметром всего 32 км
Елена, ледяной спутник Сатурна со средним диаметром всего 32 км
Елена, ледяной спутник Сатурна со средним диаметром всего 32 км
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
© EPA/NASA/JPL/HO
Япет, третий по величине спутник Сатурна, открытый в 1671 году астрономом Джованни Доменико Кассини, в честь которого был назван зонд Cassini
Япет, третий по величине спутник Сатурна, открытый в 1671 году астрономом Джованни Доменико Кассини, в честь которого был назван зонд Cassini
Япет, третий по величине спутник Сатурна, открытый в 1671 году астрономом Джованни Доменико Кассини, в честь которого был назван зонд Cassini
© EPA
Шторм на Северном полюса Сатурна. "Глаз" шторма - порядка 2 тыс. км в поперечнике, а скорость вращения облаков - 150 метров в секунду
Шторм на Северном полюса Сатурна. "Глаз" шторма - порядка 2 тыс. км в поперечнике, а скорость вращения облаков - 150 метров в секунду
Шторм на Северном полюса Сатурна. "Глаз" шторма - порядка 2 тыс. км в поперечнике, а скорость вращения облаков - 150 метров в секунду
© EPA/NASA/JPL-Caltech/SSI
Благодаря Cassini ученые доказали, что под поверхностью спутника Энцелад находится извергающийся время от времени океан. Ученые называют Энцелад "наиболее пригодным для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе за пределами Земли"
Благодаря Cassini ученые доказали, что под поверхностью спутника Энцелад находится извергающийся время от времени океан. Ученые называют Энцелад "наиболее пригодным для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе за пределами Земли"
Благодаря Cassini ученые доказали, что под поверхностью спутника Энцелад находится извергающийся время от времени океан. Ученые называют Энцелад "наиболее пригодным для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе за пределами Земли"
© EPA/NASA
Колька Сатурна настолько широки, что в них легко могла бы затеряться такая, например, планета, как Меркурий
© EPA/NASA / JPL / SPACE SCIENCE INSTITUTE
Спутник Сатурна Гиперион. Необычен тем, что внутри он, по мнению ученые, на 40% пуст
Спутник Сатурна Гиперион. Необычен тем, что внутри он, по мнению ученые, на 40% пуст
Спутник Сатурна Гиперион. Необычен тем, что внутри он, по мнению ученые, на 40% пуст
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Центр управления полетами в Лаборатории реактивного движения NASA, специалисты которой контролировали работу Cassini
© EPA-EFE/NASA/Joel Kowsky
Область Сатурна, где Cassini 15 сентября вошел в атмосферу планеты и сгорел
Область Сатурна, где Cassini 15 сентября вошел в атмосферу планеты и сгорел
Область Сатурна, где Cassini 15 сентября вошел в атмосферу планеты и сгорел
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Последний снимок, сделанный Cassini 14 сентября 2017 года
Последний снимок, сделанный Cassini 14 сентября 2017 года
Последний снимок, сделанный Cassini 14 сентября 2017 года
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Тот же последний снимок Cassini в цвете
Тот же последний снимок Cassini в цвете
Тот же последний снимок Cassini в цвете
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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+
Сатурн в инфракрасном излучении
© NASA/JPL/University of Leicester/University of Arizona
Диона, ледяной спутник Сатурна. Снимки, сделанные Cassini, позволили ученым предположить, что под его поверхностью может находится океан
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Возмущения в атмосфере планеты после мощнейшего шторма. Его последствия хорошо видны на снимке Cassini даже после того, как сам шторм прекратился
© EPA/NASA
Энцелад, шестой по размеру спутник Сатурна, открытый астрономом Уильямом Гершелем в 1789 году
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Солнце, скрывающееся за Сатурном. подсвечивает его кольца. Этот панорамный вид был создан путем объединения 165 изображений, сделанных Cassini широкоугольной камерой в сентябре 2006 года
© EPA/NASA/JPL-Caltech/SSI
Елена, ледяной спутник Сатурна со средним диаметром всего 32 км
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
© EPA/NASA/JPL/HO
Япет, третий по величине спутник Сатурна, открытый в 1671 году астрономом Джованни Доменико Кассини, в честь которого был назван зонд Cassini
© EPA
Шторм на Северном полюса Сатурна. "Глаз" шторма - порядка 2 тыс. км в поперечнике, а скорость вращения облаков - 150 метров в секунду
© EPA/NASA/JPL-Caltech/SSI
Благодаря Cassini ученые доказали, что под поверхностью спутника Энцелад находится извергающийся время от времени океан. Ученые называют Энцелад "наиболее пригодным для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе за пределами Земли"
© EPA/NASA
Колька Сатурна настолько широки, что в них легко могла бы затеряться такая, например, планета, как Меркурий
© EPA/NASA / JPL / SPACE SCIENCE INSTITUTE
Спутник Сатурна Гиперион. Необычен тем, что внутри он, по мнению ученые, на 40% пуст
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Центр управления полетами в Лаборатории реактивного движения NASA, специалисты которой контролировали работу Cassini
© EPA-EFE/NASA/Joel Kowsky
Область Сатурна, где Cassini 15 сентября вошел в атмосферу планеты и сгорел
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Последний снимок, сделанный Cassini 14 сентября 2017 года
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Тот же последний снимок Cassini в цвете
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

15 сентября NASA обнародовало последний снимок, сделанный Cassini перед тем, как он вошел в верхние слои атмосферы Сатурна и сгорел.

За те годы, которые зонд работал на орбите планеты, ученые узнали фантастически много нового о Сатурне, его кольцах и многочисленных спутниках. Они нашли там титановые реки, подземные океаны, увидели метановые дожди и даже обнаружили "наиболее пригодное для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе", за исключением, разумеется, Земли.

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