В США завершается длительный эксперимент по имитации полета на Марс

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Продолжительный научный эксперимент, имитирующий условия полета на Марс, завершится в США в воскресенье.

СПЕЦПРОЕКТ Просто космос От Гагарина до "ЭкзоМарса"

На протяжении восьми месяцев пять добровольцев из США и один из Великобритании жили практически в полной изоляции от внешнего мира на Гавайских островах в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающем пейзаж Марса. Это был уже пятый по счету такого рода эксперимент на данном объекте, организуемый Университетом штата Гавайи и финансируемый Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Научный руководитель проекта Ким Бинстед в пятницу пообещала в первую очередь накормить вышедших на свежий воздух участников эксперимента спелыми ананасами, папайей, манго, местными овощами и запеканкой из яиц, хлеба и сыра собственного приготовления. Бинстед является профессором Университета штата Гавайи, специалистом по разработкам в области искусственного интеллекта.

Четверо мужчин и две женщины

В команду ученых, отобранных по конкурсу из 700 претендентов для участия в нынешнем проекте, вошли четверо мужчин и две женщины. Специалисты из NASA и Университета штата Гавайи рассчитывают, что эксперимент поможет подготовить первый полет человека на Марс, который космическое ведомство США надеется осуществить в 2030-е годы. Эксперты решали за счет эксперимента медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос.

В этих целях участники эксперимента на Гавайях осуществили достаточно сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением. Ученые следили за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их теле.

Жилищем участников эксперимента было двухэтажное здание общей площадью 111,5 кв. м, находящееся на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана, который в последний раз извергался в 1984 году. Здание имеет форму купола высотой 7 м, а его диаметр составляет 12 м. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором - маленькие спальные комнаты. Купол является полупрозрачным и не герметичным.

Наружу - лишь в скафандрах

Шестеро участников эксперимента выходили наружу, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования, только в космических скафандрах. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них не было. Питались они исключительно "космической" - замороженной, сублимированной и консервированной - пищей. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами осуществлялась с 20-минутной задержкой - именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.

Прежние эксперименты

Первый такой эксперимент состоялся на Гавайях в 2013 году. Первые две группы жили там по четыре месяца, третья - продержалась в два раза дольше, четвертая - целый год.

Бинстед в мартовском интервью корреспонденту ТАСС не скрывала, что участники эксперимента, имитирующие полет на Красную планету, проходят тяжелейшее психологическое испытание. "Если говорить об экипажах в целом, то неизбежно случается какого-то рода конфликт, межличностный конфликт, - поведала ученый. - Упирается все в самые разные причины".

"Когда я рассуждаю о конфликте в экипаже, я всегда думаю о первой строчке в "Анне Карениной" - о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Источник конфликта в этих "полетах" действительно всякий раз немножко другой. Чрезвычайно сложно предсказать, в чем он будет заключаться. Но те случаи, когда участники эксперимента ладят между собой и хорошо работают, [всегда] очень похожи [друг на друга]", - подчеркнула эксперт.

Самым длительным из всех подобных экспериментов по имитации полета на Марс считается "Марс-500", проводившийся в России в 2010-2011 годах. Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток - столько займет предполагаемый полет на Марс и обратно. Проект был осуществлен в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) при участии Европейского космического агентства.

Планы на будущее

Как рассказывала корреспонденту ТАСС Бинстед, следующий эксперимент начнется на Гавайях в январе будущего года, причем, как ожидается, с участием россиян. "Мы в действительности надеемся, что у нас в следующий раз будет член экипажа из России", - заявила специалист. По ее словам, "круг лиц", из которых производится отбор, уже определен, и среди кандидатов есть россияне. В то же время Бинстед отказалась уточнить, кто из граждан России находится в списке претендентов на участие в эксперименте, сославшись на то, что не может разглашать такие детали до завершения процесса отбора.

Она подтвердила, что организаторы эксперимента стараются "следовать основным нормам NASA". Согласно изложенной ею информации, всем желающим принять в нем участие "надо, к примеру, иметь [высшее] образование в области точных наук плюс определенный стаж работы". Ценится также "опыт работы в сложных условиях, вроде кабины пилотов самолета, операционной в больнице или какой-то военной деятельности". Специалисты стремятся также подобрать людей с "определенной психикой, которая наблюдается у астронавтов".

Одним словом, речь идет о "способности хорошо работать с другими людьми и одновременно выносить экстремальные условия", отметила Бинстед.

Почти все лето она провела в Москве по американской научно-образовательной программе Фулбрайта. Бинстед взаимодействовала с коллегами из ИМБП РАН. Перед отъездом она сказала корреспонденту ТАСС: "Уверена, что сообща мы сможем добиться крупного прогресса в устранении или понижении барьеров, мешающих организации длительных пилотируемых полетов в целях исследования космического пространства".