Грузовик "Тяньчжоу-1" завершил третью дозаправку космического модуля "Тяньгун-2"

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1" завершил в субботу третью орбитальную стыковку с дозаправкой лаборатории "Тяньгун-2". Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его информации, процесс занял примерно три дня и прошел без каких-либо затруднений. Первая дозаправка модуля была совершена 22-27 апреля, вторая - 14-15 июня.

"Тяньчжоу-1" был запущен на орбиту 20 апреля с космодрома Вэньчан, расположенного в южной провинции Хайнань. Он способен доставлять в космос до шести тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", перевозя оборудование для обеспечения работы космической лаборатории.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2020 году. Миссия "Тяньчжоу-1" является частью плана по отработке необходимых для этого технологий.