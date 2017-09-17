Космический грузовик Dragon вернулся на Землю с МКС

ТАСС, 17 сентября. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX приводнился в Тихом океане после возвращения с Международной космической станции. Об этом сообщает SpaceX в своем Twitter.

"Успешное приводнение Dragon подтверждено, корабль завершил свою 12-ю миссию к МКС", - говорится в сообщении.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing its 12th mission to and from the @Space_Station. — SpaceX (@SpaceX) 17 September 2017

Грузовик отстыковался от МКС в воскресенье днем. Маневр по отстыковке проводили астронавты NASA Рэндольф Брезник и ЕКА Паоло Несполи. На Землю он доставил 1,7 тонны грузов, в том числе образцы, собранные в рамках научных экспериментов по биологии.

16 августа Dragon доставил на МКС почти 3 тонны грузов, пристыковавшись к модулю Harmony. Корабль отправился к МКС 14 августа на ракете Falcon 9 компании SpaceX со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.