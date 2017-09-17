Космический грузовик Dragon вернулся на Землю с МКС

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ТАСС, 17 сентября. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX приводнился в Тихом океане после возвращения с Международной космической станции. Об этом сообщает SpaceX в своем Twitter.
"Успешное приводнение Dragon подтверждено, корабль завершил свою 12-ю миссию к МКС", - говорится в сообщении.
Good splashdown of Dragon confirmed, completing its 12th mission to and from the @Space_Station.— SpaceX (@SpaceX) 17 September 2017
Грузовик отстыковался от МКС в воскресенье днем. Маневр по отстыковке проводили астронавты NASA Рэндольф Брезник и ЕКА Паоло Несполи. На Землю он доставил 1,7 тонны грузов, в том числе образцы, собранные в рамках научных экспериментов по биологии.
16 августа Dragon доставил на МКС почти 3 тонны грузов, пристыковавшись к модулю Harmony. Корабль отправился к МКС 14 августа на ракете Falcon 9 компании SpaceX со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.