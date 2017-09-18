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Спутники РФ фотографировали в августе стихийные бедствия по всему миру и стройки к ЧМ-2018

Космос
18 сентября, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Роскосмос, в частности, предоставил данные о пожарах в РФ и движении урагана "Харви" в США

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© Роскосмос

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" обеспечила МЧС России и партнеров в Международной хартии по космосу и крупным катастрофам космическими снимками с аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) районов техногенных катастроф или подвергшихся разрушительному воздействию стихии. В частности, Роскосмос предоставил данные о пожарах в РФ и движении урагана "Харви" в США", сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

"В августе 2017 года центр госкорпорации по взаимодействию с Хартией и МЧС России выполнил ряд задач по мониторингу чрезвычайных ситуаций по всему миру. В их числе мониторинг пожаров в Республиках Бурятия и [Республике] Саха [Якутия], в Иркутской, Амурской, Волгоградской и Оренбургской областях, Красноярском крае, ХМАО, ЯНАО, а также в Армении, Испании (Галисия), Черногории. Также была произведена съемка прохождения урагана "Харви" в США (штат Техас)", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, российские спутники произвели снимки последствий наводнений в Непале, Сьерра-Леоне, Бангладеш, Венесуэле, Вьетнаме, подтоплений в Красноярском крае, Тверской области, Хабаровске и Уссурийске, последствий схода селя в Крыму, Китае (Синьцзян-Уйгурский автономный район и провинция Сычуань).

"В этот же период по различным заявкам отсняты объекты, к которым было привлечено повышенное внимание, среди которых район строительства Крымского моста, опасные объекты в Казахстане, последствия пожара на складе боеприпасов в Хабаровском крае, район последствий подтопления рудника в Республике Саха (населенный пункт Мирный), объекты ЧМ по футболу 2018 и район аварии на Нижнебурейской ГЭС", - сообщили в Роскосмосе, уточнив, что всего были предоставлены данные ДЗЗ о территориях площадью 4,47 млн кв. км.

В настоящее время Хартия насчитывает 16 членов и включает госкорпорацию "Роскосмос", Европейское, Французское, Немецкое, Бразильское, Индийское, Китайское, Корейское, Канадское, Аргентинское, Венесуэльское, Японское космические агентства, американские Национальную администрацию по мониторингу атмосферы и океана и Геологическую службу, британскую компанию DMC Imaging Ltd и Европейскую организацию спутниковой метеорологии.

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Темы
Шторм "Харви" ЧМ-2018 по футболу Наводнения в России
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США Китай Непал Россия Вьетнам Венесуэла Бангладеш Сьерра-Леоне
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