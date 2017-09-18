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Роскосмос рассчитывает наладить 3D-печать живых тканей на МКС на три года раньше срока

Космос
18 сентября, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Сократить сроки будет возможно, в частности, за счет проведения подготовки экипажа на специально созданном тренажерном макете биопринтера

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Тканевые сфероиды

Тканевые сфероиды

© Роскосмос

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Лаборатория 3D Bioprinting Solutions планирует провести на борту МКС эксперимент по 3D-печати живых тканей. При этом благодаря подключению подразделений Роскосмоса, РКК "Энергия" и ЦНИИмаша срок реализации проекта может сократиться с четырех лет до года, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

"Основная цель эксперимента - испытание нового способа биофабрикации (искусственное производство живых органов - прим. ТАСС) трехмерных тканевых конструкций в условиях невесомости. Все существующие на сегодняшний день биопринтеры работают по принципу аддитивного, то есть послойного производства. В космосе - в условиях микрогравитации - возможно применение принципиально нового подхода "формативного" производства тканевых конструктов и органоидов", - сказали в пресс-службе.

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Разработанный лабораторией магнитный биопринтер позволит создавать в условиях невесомости органоиды, которые в том числе будут чувствительны к радиации. "Результаты этого эксперимента будут использоваться для продолжения изучения возможностей создания более сложных анатомических структур и разработки систем защиты астронавтов от космической радиации во время длительных пилотируемых полетов", - пояснили в Роскосмосе.

В проекте по оптимизации сроков эксперимента "Магнитный 3D биопринтер" принимают участие представители госкорпорации, РКК "Энергия", ЦНИИмаш (головной институт Роскосмоса) и заказчика эксперимента - лаборатории 3D Bioprinting Solutions". "Именно заказчик, находясь в среде жесткой конкуренции, заинтересован в сокращении сроков эксперимента, но с учетом текущей динамики работа по эксперименту требовала не менее четырех лет. Для решения задачи были подключены профильные подразделения РКК "Энергия" и блок развития бизнеса и коммерциализации госкорпорации "Роскосмос". Кроме того, в команду реализации проекта впервые вошли представители коммерческого заказчика, которые также занимаются проработкой всех этапов эксперимента", - отметили в Роскосмосе.

Сроки эксперимента можно будет сократить почти на три года, в частности, за счет проведения подготовки экипажа на специально созданном тренажерном макете биопринтера, а не на реальном образце, добавили в пресс-службе.

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