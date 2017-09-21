Правительство утвердило программу развития космодромов на 2017-2025 годы

СМИ: Китай запустит космическую миссию к Марсу около 2020 годаКосмос 21 сентября, 8:01
Неизвестные избили главного тренера загребского футбольного клуба "Динамо"Спорт 21 сентября, 7:40
Правительство утвердило программу развития космодромов на 2017-2025 годыКосмос 21 сентября, 7:35
Приговор по делу "хабаровских живодерок" обжаловали все трое осужденныхПроисшествия 21 сентября, 7:21
Две шайбы Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Коламбусом" в предсезонном матче НХЛСпорт 21 сентября, 6:44
NBC: Трамп склоняется к выходу из соглашения по ядерной программе ИранаМеждународная панорама 21 сентября, 6:20
В Москве и Подмосковье ожидается до 18 градусов тепла и местами небольшой дождьМосква 21 сентября, 6:08
Трамп принял решение по ядерной сделке с Ираном, но держит его в тайнеМеждународная панорама 21 сентября, 5:33
"Ведомости": утилизационный сбор на автомобили может вырасти на 15% в 2018 годуЭкономика и бизнес 21 сентября, 5:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство утвердило федеральную целевую программу "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.
"Программа направлена на реализацию государственной политики в области космической деятельности путем создания на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов в интересах социально-экономического развития, научных исследований, обеспечения обороны и безопасности государства, реализации международных и коммерческих проектов", - говорится в сообщении.
Как отмечается на портале правительства, в рамках программы, в частности, планируется создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем; создать на космодроме Восточный космический ракетный комплекс тяжелого класса для выведения автоматических космических аппаратов; реконструировать эксплуатируемые и создать новые технические комплексы и объекты инфраструктуры космодрома Плесецк; построить жилье и инфраструктуру в городах Циолковском (Амурская область) и Мирном (Архангельская область).
"Государственным заказчиком - координатором программы определена госкорпорация "Роскосмос", государственными заказчиками программы - госкорпорация "Роскосмос", Минстрой, Минобороны и ФМБА России", - пояснили в правительстве.