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Спутник "Глонасс-М" с разгонным блоком "Фрегат" выведен на низкую околоземную орбиту

Космос
22 сентября, 3:12 дата обновления: 22 сентября, 4:00 UTC+3 МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Пуск был осуществлен в 03:03 мск

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая в пятницу с космодрома Плесецк, вывела на низкую околоземную орбиту спутник "Глонасс-М" в связке с разгонным блоком "Фрегат". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время - 03:12 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", - говорится в сообщении.

"Выведение космического аппарата "Глонасс-М" на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов", - уточнили в Минобороны.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" был осуществлен в 03:03 мск боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил РФ с космодрома Плесецк.

По данным военного ведомства, это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с Плесецка в 2017 году.

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